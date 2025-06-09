Kars'ta Köylüler Yaylaları İmece ile Hazırladı

Kars'ta köylüler yayları imece usulü hazırlıyor

KARS - Kars'ta köylüler yaylaları imece usulü hazırlıyor. Bir araya gelen köylüler, önce hayvan ağılını yaptı, daha sonra yayla evlerini elden geçirdi.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Bardaklı köyünde geçimini hayvancılıkla sağlayan köylüler, yaz sezonu öncesi yayla hazırlıklarını tamamladı. Meralardan daha verimli yararlanmak isteyen besiciler, yüksek rakımlı yaylalarda konaklayacakları alanlarda onarım ve temizlik çalışmalarını imece usulüyle gerçekleştirdi.

Köy muhtarı Gültekin Akbaba, yaylada hayvanların kalacağı ağılları onardıklarını söyledi.

Muhtar Gültekin Akbaba, "Köylülerimiz imece usulüyle hayvanlarımızın kalacağı ağılların onarımını yapıyor. Ardından tadilat gerektiren yayla evlerimizi elden geçiriyoruz. Buraya gelen tüm arkadaşlarımızın emeklerine sağlık, yüreklerine sağlık, pepsinden Allah razı olsun. Hayvanlarımız için ağılımızı yaptık, yemeğimizi yedik, temiz havamızı aldık. Yaylamız çok güzel, her yer çiçek içinde. Şimdi de köyümüze döneceğiz" dedi.

Yaylaların hazırlığını tamamladıklarını belirten köy sakinlerinden Emin Adıgüzel, "Yayla ağılımızı yaptık, yayla evlerimize baktık. Yaylamız çok güzel, her taraf çiçek içinde. Herkesi yaylamıza bekliyoruz" diye konuştu.

Yaylada bir araya gelen köylüler bir birlerine yardım ederek koca koca kayaları kaldırdı, ağılı hayvanların ağırlayacak hale getirdi. Köylüler dayanışması dikkat çekerken, gün sonunda yapılan yemek ile karınlarını doyuran köylüler, geldikleri traktörün römorkuna binerek Bardaklı köyünün yolunu tuttu.

Yaz aylarını yaylada geçirecek olan köylüler, hem hayvanlarını otlatarak verimli bir sezon geçirmeyi hem de doğayla iç içe vakit geçirmeyi hedefliyor.