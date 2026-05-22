Kars'ta Kültürel Sergi Coşkusu
Kars'ta Kültürel Sergi Coşkusu

Kars'ta Kültürel Sergi Coşkusu
22.05.2026 09:36
Kars Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 'Yedi Bölge, Tek Ruh: Anadolu' sergisi yoğun ilgi gördü.

KARS Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen 'Yedi Bölge, Tek Ruh: Anadolu' adlı kültürel sergi, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte Türkiye'nin yedi bölgesine ait kültürel miras, tarihi değerler ve yöresel zenginlikler tanıtıldı.

Kars Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan 'Yedi Bölge, Tek Ruh: Anadolu' sergisinin açılışına; Vali Ziya Polat, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta protokol üyeleri, öğrenciler tarafından hazırlanan stantları tek tek gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sergide; Marmara, Ege, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine ait tarihi materyaller, kültürel öğeler ve geleneksel yaşam unsurları sunuldu. Her sınıfın farklı bir bölgeyi temsil ettiği etkinlikte; öğrenciler tarihi şahsiyetleri canlandırdı, yöresel kıyafetler giydi ve kültürel sunumlar hazırladı. Sergide; mimari örnekler, el sanatları, yöresel yemekler, halk oyunları ve müzikler sunuldu. Özellikle öğrencilerin hazırladığı dekorlar ve kültürel sunumlar, büyük ilgi gördü. Vali Ziya Polat da etkinliğin, Kars'ta yapılan en kapsamlı ve anlamlı sergilerden biri olduğunu söyledi.

