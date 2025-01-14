Kars\'ta Kurt Sürüsü Görüntülendi

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Kars'ta kurt sürüsü böyle görüntülendi

KARS - Kars'ta çetin kış şartları hayatın her noktasında iyiden iyiye hissediliyor.

Dondurucu soğuklar insan hayatı kadar, doğal yaşamı da olumsuz yönde etkiliyor. Karla kaplı arazide yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları her fırsatta yerleşim yerlerine kadar iniyor. Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Demirkent Köyü yakınlarında kurt sürüsünün leş yediği anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde kurt sürüsünün bir çoğun durumdan rahatsızlık duyup kaçtığı görülürken, alfa kurdun rahatlığı ve korkusuzluğu ise hayrete sebep oldu.

Bölge bu günlerde doğal yaşamın insan hayatı için tehlike oluşturduğu süreçten geçiyor.