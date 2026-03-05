Kars'ta Kurtlar Köpeği Kapıp Götürdü - Son Dakika
Kars'ta Kurtlar Köpeği Kapıp Götürdü

Kars'ta Kurtlar Köpeği Kapıp Götürdü
05.03.2026 10:11
Ağır kış şartları, Kars'ta iki kurtun yiyecek bulmakta zorlanıp bir köpeği almasına neden oldu.

KARS'ta ağır kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan 2 kurt, indiği köyde saldırdıkları köpeği alıp götürdü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Çağlayan köyüne inen 2 kurt, bir süre sokakları dolaştı. Güvenlik kameralarına yansıyan kurtlar, bir sokakta 2 köpekle karşılaştı. Kurtlar, köpeklerden birine saldırıp yaraladıktan sonra alıp götürdü.

ARDAHAN'DA DOMUZ SÜRÜSÜ GÖRÜNTÜLENDİ

Kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı arazide domuz sürüleri de sürücüler tarafından görüntülendi. Ardahan'ın Göle ilçesi ile Kars arasındaki arazide dolaşan domuz sürüsü kara yoluna indi. Bir süre yolda ilerleyen sürü, daha sonra araziye girip gözden kayboldu.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde de araç sürücüleri yiyecek arayan sürüyü görüntüledi. Arazide koşturan sürü, bir süre sonda bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kars'ta Kurtlar Köpeği Kapıp Götürdü - Son Dakika

SON DAKİKA: Kars'ta Kurtlar Köpeği Kapıp Götürdü - Son Dakika
