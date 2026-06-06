Kars'ın Kağızman ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletli ağır yaralandı.
Ferhat B'nin (24) kullandığı motosiklet, Şahindere Mahallesi Kağızman Devlet Hastanesi yolunda sürücüsü öğrenilemeyen 25 AS 191 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü, ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı Ferhat B, sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kars'ta Motosiklet Kazası: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?