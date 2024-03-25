Kars'ta özel halk otobüsünde çıkan yangın trafik polislerince söndürüldü - Son Dakika
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Kars'ta özel halk otobüsünde çıkan yangın trafik polislerince söndürüldü

Kars\'ta özel halk otobüsünde çıkan yangın trafik polislerince söndürüldü

Kars'ta Ali Gaffar Okan Bulvarı'nda seyreden bir özel halk otobüsünde çıkan yangın, trafik polisleri tarafından söndürüldü. Otobüse müdahale eden polislerin yangın tüpleriyle müdahale etmesinin ardından Kars Belediyesi itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

25.03.2024 13:29
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Kars'ta özel halk otobüsünde çıkan yangın, trafik polislerince söndürüldü.

Ali Gaffar Okan Bulvarı'nda seyreden B.E. idaresindeki 36 H 1027 plakalı özel halk otobüsünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Caddedeki İl Emniyet Müdürlüğü önünde duran otobüse, bölgede bulunan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince müdahale edildi.

Polislerin yangın tüpleriyle söndürdüğü yangın sonrasında otobüste, Kars Belediyesi itfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapıldı.

Yangın nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kars'ta özel halk otobüsünde çıkan yangın trafik polislerince söndürüldü - Son Dakika

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