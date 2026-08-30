Kars'ta Sağanak Uyarısı
Kars çevreleri için gök gürültülü sağanak ve ani sel riski uyarısı yapıldı. Dikkatli olunmalı.
Kars çevreleri için yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gelecek 2 saatlik periyotta gerçekleşecek yağışlar sırasında oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA
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