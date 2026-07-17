Kars'ta sağanak ve dolu etkili oldu - Son Dakika
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Kars'ta sağanak ve dolu etkili oldu

17.07.2026 18:29
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak, Digor'da dolu etkili oldu. Yağış nedeniyle yollar su birikintileriyle kaplandı, sürücüler zor anlar yaşadı. Digor'da dolu yolu beyaza bürüdü, bazı vatandaşlar araçlarını brandayla korudu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak, Digor ilçesinde ise dolu etkili oldu.

Sarıkamış'ta etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde aralıklarla etkili olan sağanak, daha sonra etkisini artırdı.

Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Vatandaşlar yürümekte zorlandı. Sürücüler ise yollardaki su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Digor ilçesinde de dolu etkili oldu. Kars-Digor kara yolu doluyla beyaza büründü. Dolu nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı vatandaşlar doluya karşı önlem almak amacıyla arabalarının üzerine battaniye ve branda sardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kars'ta sağanak ve dolu etkili oldu - Son Dakika

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