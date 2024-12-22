Kars'ta "Sarıkamış şehitleri" için temsili nöbet tutuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kars'ta "Sarıkamış şehitleri" için temsili nöbet tutuldu

Kars\'ta "Sarıkamış şehitleri" için temsili nöbet tutuldu

Kars'ta, Sarıkamış şehitleri için kar yağışı altında meşaleli yürüyüş yapılarak temsili nöbet tutuldu.

22.12.2024 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta, Sarıkamış şehitleri için kar yağışı altında meşaleli yürüyüş yapılarak temsili nöbet tutuldu.

Valilik koordinesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri dolayısıyla Sarıkamış ilçesinde anma etkinliği düzenlendi.

Asker kıyafeti giyerek ilçe merkezinde toplanan vatandaşlar, Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde Alisofu Şehitlik Anıtı'na kadar yaklaşık 3 kilometre yürüyüş yaptı.

Karlı ve soğuk havaya aldırış etmeyen katılımcılar, şehitlikte saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunan programda, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ile Meslek Yüksekokulu öğrencileri temsili olarak nöbet değiştirerek bayrak teslim aldı.

Kars Valisi Ziya Polat, burada yaptığı konuşmada, tüm şehitleri rahmetle andığını söyledi.

Sarıkamış Harekatı'nın 22 Aralık'ta başladığını hatırlatan Polat, "10 binlerce bedenimizin donduğu gün. Bu devlet, bu millet için harekatın başlangıç günü. Bu devlet, millet, ezan, bayrak için şehadet şerbeti içen, beyaz kefen giyen tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Sarıkamış, Türk tarihinin en dondurucu günü, 10 binlerce şehidimizin yattığı Allahuekber Dağları. Bugün saygı nöbeti ve yürüyüşü yaptık." dedi.

Polat, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, Sarıkamış Şehitleri için 4-5 Ocak'ta da anma etkinlikleri yapacaklarını söyledi.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp de Sarıkamış Harekatı şehitlerini anmak amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Bu vatanı bizlere kazandıran, bugüne kadar canını vatan uğruna veren tüm şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Ocağın ilk haftasında düzenlenecek yürüyüşe herkesi bekliyoruz." dedi.

Yürüyüşe Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sarıkamış, Güncel, kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta 'Sarıkamış şehitleri' için temsili nöbet tutuldu - Son Dakika


21:54 Volkan Demirel demediğini bırakmadı, Şenol Güneş’in yanıtı daha sert oldu Volkan Demirel demediğini bırakmadı, Şenol Güneş'in yanıtı daha sert oldu
20:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı’nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı'nda
19:40 AK Parti İstanbul’da il başkanı değişiyor AK Parti İstanbul'da il başkanı değişiyor
18:08 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’de tarihin doğru tarafında yer aldık Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de tarihin doğru tarafında yer aldık
17:59 HTŞ Esad’ı devirecek planı önce Türkiye’ye sunmuş HTŞ Esad'ı devirecek planı önce Türkiye'ye sunmuş
15:29 Yanlış görmediniz: Bu forma tam 1 milyar TL Yanlış görmediniz: Bu forma tam 1 milyar TL
15:20 Palandöken’deki çığ felaketinden yaralı kurtulan milli judocular dehşet anlarını anlattı Palandöken'deki çığ felaketinden yaralı kurtulan milli judocular dehşet anlarını anlattı
15:16 Jose Mourinho, bıçak altına yatacak Jose Mourinho, bıçak altına yatacak
15:02 Değnekçilik yapan şahıs, sivil polisler tarafından suçüstü yakalandı Değnekçilik yapan şahıs, sivil polisler tarafından suçüstü yakalandı
14:52 Aldığı buzdolabı mutfağa sığmayınca teslimat görevlisini rehin almaya çalıştı Aldığı buzdolabı mutfağa sığmayınca teslimat görevlisini rehin almaya çalıştı
14:43 Eşinin ihanetini öğrenen kadın, iki çocuğunu öldürmeye çalıştı Eşinin ihanetini öğrenen kadın, iki çocuğunu öldürmeye çalıştı
14:33 Palandöken’deki çığ faciasında ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu kurtarılamadı Palandöken'deki çığ faciasında ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu kurtarılamadı
14:28 Zehra Güneş mini elbisesiyle ortalığı salladı Zehra Güneş mini elbisesiyle ortalığı salladı
14:26 Almanya’daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor Almanya'daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 22:58:36. #1.11#
SON DAKİKA: Kars'ta "Sarıkamış şehitleri" için temsili nöbet tutuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.