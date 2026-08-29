Kars'ta Sel Hayvanları Mahsur Bıraktı
Akyaka'da sel nedeniyle bir köyde büyükbaş hayvanlar mahsur kaldı, sahipleri zor anlar yaşadı.
Kars'ın Akyaka ilçesinde etkili olan sel nedeniyle bir köyde büyükbaş hayvanlar mahsur kaldı.
İncedere köyünde şiddetli yağış ve doluyla birlikte sel meydana geldi.
Derelerin taşması sonucu yollar suyla kaplandı.
Köy yolunun diğer tarafında kalan hayvanlarını güvenli alana geçirmek isteyen sahipleri, sel suları nedeniyle zor anlar yaşadı.
Yetiştiriciler, bir süre suyun azalmasını bekledi, ardından farklı bir bölgeden hayvanlarını karşıya geçirdi.
Kaynak: AA
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