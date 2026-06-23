Kars\'ta Şiddetli Dolu Yağışı Sürücüleri Zorladı

Selim karayolunda etkili olan şiddetli dolu yağışı nedeniyle sürücülere zor anlar yaşadı.

Kars'ta akşam saatlerinde aniden bastıran dolu, kısa sürede çevreyi beyaz örtüyle kaplarken, görüş mesafesi de önemli ölçüde azaldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüler, araçlarını dolunun zararlarından koruyabilmek için yol kenarlarına park etti. Bazı sürücüler ise benzin istasyonlarına sığınarak yağışın etkisinin azalmasını bekledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, yetkililer vatandaşların dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.