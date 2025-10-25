Kars'ta Silah Operasyonu: 11 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kars'ta Silah Operasyonu: 11 Gözaltı

Kars\'ta Silah Operasyonu: 11 Gözaltı
25.10.2025 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kars'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ruhsatsız silah ve aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, 22 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. 58 ekip ve 239 personelin katıldığı, mayın ve bomba arama köpeklerinin de kullanıldığı aramada 1 ruhsatsız Mauser tüfek, 5 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü, 172 tabanca mermisi, 8 ruhsatsız av tüfeği, 14 av tüfeği kartuşu, 1 av tüfeği şarjörü, 2 AK-47 Kalaşnikof şarjörü, 46 adet 7,62 mm fişek, 1 kurusıkı tabanca ve 5 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi.

Jandarmadan tarihi yakalama! 1. Dünya Savaşı'ndan kalma tüfek bile var

ARALARINDA 1. DÜNYA SAVAŞI'NDAN KALMA TÜFEK BİLE VAR

Operasyonda ele geçirilen Alman yapımı Mauser marka tüfeğin 1'inci Dünya Savaşı'ndan kalma olduğu belirlendi. Tüfeğe ait çok sayıda mermi de bulundu.

Operasyonda 9 şüpheli ile çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalanıp gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Operasyon, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Dünya, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta Silah Operasyonu: 11 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı
Bakan Fidan yeni görevleri tebliğ etti Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, AB Büyükelçisi ise Yaprak Balkan oldu Bakan Fidan yeni görevleri tebliğ etti! Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, AB Büyükelçisi ise Yaprak Balkan oldu
Otelin asansör boşluğunda turistin cansız bedeni bulundu Günlerce orada kalmış Otelin asansör boşluğunda turistin cansız bedeni bulundu! Günlerce orada kalmış
Litvanya’da gerginlik: Rus askeri uçakları hava sahasını ihlal etti Litvanya'da gerginlik: Rus askeri uçakları hava sahasını ihlal etti
Tonlarca bozuk eti vatandaşa yedireceklerdi Rezilliğin adresine mühür vuruldu Tonlarca bozuk eti vatandaşa yedireceklerdi! Rezilliğin adresine mühür vuruldu
Ünlü halıcıyı baltayla parçalara ayırıp asitle eritmişlerdi Karar çıktı Ünlü halıcıyı baltayla parçalara ayırıp asitle eritmişlerdi! Karar çıktı

13:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki İstanbul anketi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi
13:16
Sele kapılan Bülent Kaptanoğlu’nun son anları kamerada Ne yapsa kurtulamadı
Sele kapılan Bülent Kaptanoğlu'nun son anları kamerada! Ne yapsa kurtulamadı
13:01
Gündeme bomba gibi düşen yeni parti iddiası: Başrolde Kılıçdaroğlu var
Gündeme bomba gibi düşen yeni parti iddiası: Başrolde Kılıçdaroğlu var
12:23
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek İşte etiketleri değişecek modeller
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller
12:17
Tolgahan Sayışman Umre ziyaretinde yorgunluğa yenik düştü
Tolgahan Sayışman Umre ziyaretinde yorgunluğa yenik düştü
11:45
Salonda kıyamet koptu İşte Ali Koç’un Fenerbahçe’ye cebinden verdiği para
Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2025 14:09:20. #7.12#
SON DAKİKA: Kars'ta Silah Operasyonu: 11 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.