Kars\'ta Silah Operasyonu: 11 Gözaltı

Kars'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ruhsatsız silah ve aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, 22 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. 58 ekip ve 239 personelin katıldığı, mayın ve bomba arama köpeklerinin de kullanıldığı aramada 1 ruhsatsız Mauser tüfek, 5 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü, 172 tabanca mermisi, 8 ruhsatsız av tüfeği, 14 av tüfeği kartuşu, 1 av tüfeği şarjörü, 2 AK-47 Kalaşnikof şarjörü, 46 adet 7,62 mm fişek, 1 kurusıkı tabanca ve 5 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi.

ARALARINDA 1. DÜNYA SAVAŞI'NDAN KALMA TÜFEK BİLE VAR

Operasyonda ele geçirilen Alman yapımı Mauser marka tüfeğin 1'inci Dünya Savaşı'ndan kalma olduğu belirlendi. Tüfeğe ait çok sayıda mermi de bulundu.

Operasyonda 9 şüpheli ile çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalanıp gözaltına alındı.