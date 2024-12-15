Kars'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler ağır yaralandı.
Ö.S. idaresindeki 75 AAL 924 plakalı otomobil, Kars- Ardahan kara yolunun hayvan pazarı mevkisinde, E.A'nın kullandığı 06 BAP 949 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kars'ta Trafik Kazası: İki Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika
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