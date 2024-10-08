Kars'ta "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların ev ve üst aramalarında 2 parça halinde 37,41 gram esrar ele geçirildi.
Polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?