Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

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Kars'ta "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve üst aramalarında 2 parça halinde 37,41 gram esrar ele geçirildi.

Polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.