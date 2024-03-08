Kars'ta Uyuşturucu Operasyonunda 1 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Kars'ta Uyuşturucu Operasyonunda 1 Zanlı Tutuklandı

Kars\'ta Uyuşturucu Operasyonunda 1 Zanlı Tutuklandı

Kars'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı. Operasyonda, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi.

08.03.2024 20:37
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Kars'ta, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

İl merkezi ile merkeze bağlı Akbaba köyünde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Mahkemeye sevk edilen M.İ. ise tutuklandı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 52,1 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 42 tabanca fişeği, toprak evin duvarına gizlenmiş 3 uzun namlu şarjörü ve 31 uzun namlu fişeği, 1 av tüfeği şarjörü ve 11 kartuş ele geçirildi.

Kaynak: AA

Kars, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta Uyuşturucu Operasyonunda 1 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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