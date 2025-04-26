Kars'ta Veteriner Hekimlerin Özverili Çalışmaları - Son Dakika
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Kars'ta Veteriner Hekimlerin Özverili Çalışmaları

Kars'ta veteriner hekimler, zorlu kış şartlarında hayvan sağlığı için özveriyle çalışıyor.

26.04.2025 11:14
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Kış mevsiminin çetin ve uzun geçtiği Kars'ta görev yapan veteriner hekimler, hayvan sağlığı için her koşulda sahada görevini özveriyle yapıyor.

Hayvancılığın yaygın yapıldığı kentte, kış mevsiminin uzun sürmesi nedeniyle besiciler yılın yaklaşık 6 ayında hayvanlarını kapalı alanda besliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli yaklaşık 100 veteriner hekim de 25 bin işletmedeki 600 bin büyükbaş, 700 binin üzerindeki küçükbaş hayvanın sağlığını korumak için her koşulda sahada çalışma yürütüyor.

Kar, kış, yağmur, çamur demeden bazen hayvanlara ulaşmak için dondurucu soğukta zorlu arazileri aşmak zorunda kalan veteriner hekimler, aşılama ve küpe çalışmalarını aksatmıyor.

AA ekibi, 26 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla kentte görevlerini yürüten veteriner hekimlerin zorlu çalışmalarını görüntüledi.

"25 bin hayvancılık işletmesini yıl boyu 4-5 kere ziyaret ediyorlar"

İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, AA muhabirine, Kars'ta 600 bin büyükbaş, 700 binin üzerinde de küçükbaş hayvan olduğunu söyledi.

Kentin temel geçim kaynağının hayvancılık olması dolayısıyla veteriner hekimlerin sürekli sahada olduğunu ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"İl ve ilçe müdürlüklerimiz olarak bünyemizde bulunan 100 veteriner hekim ve veteriner sağlık çalışanıyla 25 bin hayvancılık işletmesini yıl boyu en az 4-5 kere ziyaret ederek buralardaki bu hayvanları hastalıklardan korumak için faaliyet yürütüyoruz. Yağmur, çamur, kar, fırtına demeden veteriner hekim arkadaşlarımız köy köy, işletme işletme gezerek hayvan sağlığını koruma çalışmalarını devam ettiriyor."

"Her koşulda görevimizi devam ettiriyoruz"

Veteriner hekim Melih Asarkaya da ilkbahar döneminin aşılama çalışmasını yaptıklarını anlattı.

Her türlü koşulda görevlerini devam ettirdiklerinden bahseden Asarkaya, "Kars'ta bir veteriner hekim günde 400-500 hayvan arasında aşılama yapmaktadır. Zorlu kış şartlarının olduğu coğrafyada yaşıyoruz ama görevimizi yerine getiriyoruz. Kar, kış, yağmur çamur oluyor, hayvanları aşı yaptığımız sırada zorluklar yaşayabiliyoruz. Hayvanlar boynuz, tekme atabiliyor ama görevimizi severek yaptıktan sonra süreç geçiyor. Vatandaşlarla iç içeyiz, aile gibiyiz, onlara misafir oluyoruz, onların istekleri yönünde ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Veteriner hekim Alev Tazegül ise 13 yıldır Kars'ta görev yaptığını belirterek, "Mesleğimiz gereği hep kırsaldayız ve köylerdeyiz, çalışıyoruz. Kadın olarak bazen zorlukları oluyor. Besicilerin geçim kaynakları hayvancılık. Etinden sütünden elde ettiği ürünlerle geçimini sağlıyor. Bizler de çiftçimizin gece gündüz emek verdiği hayvanlarının sağlığını korumak için sahadayız." dedi.

Oğuzlu köyü muhtarı Sinan Öngel de veteriner hekimlere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, " Aşı, hayvancılıkta olmazsa olmazımız. Sağ olsun İl Tarım Müdürlüğümüz bu konuda çok ilgililer, aşılarımız sürekli yapılıyor. Hayvanları hastalıklara karşı aşılıyorlar. Düzenli aşılama sayesinde köyümüzde şap, brusella, şarbon ve diğer hastalıklarla alakalı sıkıntı yaşamadık." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kars'ta Veteriner Hekimlerin Özverili Çalışmaları - Son Dakika

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