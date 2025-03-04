Kars'ta Yaban Ördekleri Görüntülendi

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Kars'ta yüzlerce yaban ördeği kameralara yansıdı

KARS - Kars'ta, yüzlerce yaban ördeği göç güzergahı üzerindeki sulak alanlarda görüntülendi.

Kent merkezinden geçen Kars Çayı'nda gözlemlenen yaban ördekleri, bölgenin doğal yaşam zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Göç döneminde dinlenmek ve beslenmek için Kars'taki sulak alanları tercih eden ördekler, doğa fotoğrafçıları ve kuş gözlemcilerinin de ilgisini çekiyor.

Her yıl göç mevsiminde benzer manzaralara sahne olan Kars, zengin biyoçeşitliliği ile doğaseverler için önemli bir nokta olmaya devam ediyor.