Kars'ta Yangın: 16 Ton Ot Yandı

Kars'ta bir kadın çiftçinin samanlığında çıkan yangında 16 ton ot yandı.
Merkeze bağlı Kocabahçe köyünde çiftçilik yapan Perihan Bağlas'a ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, köylülerin müdahalesiyle söndürülemeyince durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 16 ton ot kül oldu.
Jandarma ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.
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