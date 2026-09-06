Kars'ta Yeşilay desteğiyle bağımlılıktan kurtulan K.D, hayata yeniden tutunarak müdür oldu - Son Dakika
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Kars'ta Yeşilay desteğiyle bağımlılıktan kurtulan K.D, hayata yeniden tutunarak müdür oldu

Kars\'ta Yeşilay desteğiyle bağımlılıktan kurtulan K.D, hayata yeniden tutunarak müdür oldu
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Kars'ta 4 yıl uyuşturucu bağımlısı olan 43 yaşındaki K.D, Yeşilay'ın desteğiyle tedavi olarak bağımlılıktan kurtuldu. Rehabilitasyon sürecinin ardından bir firmada müdür olarak çalışmaya başlayan K.D, geleceğe umutla bakıyor.

Kars'ta yaşayan 43 yaşındaki K.D, Yeşilaydan aldığı destekle 4 yıl süren uyuşturucu bağımlılığından kurtularak yeni bir hayat kurdu.

Daha önce Iğdır'da kafe işleten K.D, yoğun alkol tükettiği dönemde bir arkadaşının alkolü bırakması için verdiği maddeyi kullanmaya başladı. Başlangıçta madde kullandığının farkında olmayan K.D'nin zamanla uyuşturucu kullanım sıklığı ve miktarı arttı.

Böylelikle uyuşturucu bağımlısı olan ve 4 yıl uyuşturucu kullanan K.D, bu süreçte işini, ailesini ve sosyal çevresini kaybederken, yaşamının daha da kötüleştiği dönemde eşine sarılarak, "Beni kurtarın" diyerek yardım istedi.

Ailesinin desteğiyle bağımlılıktan kurtulmak için harekete geçen K.D, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ndeki (YEDAM) görüşmelerin ardından Diyarbakır'daki Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi sürecine başladı.

Merkezde günlük yaşamına ilişkin alışkanlıklarını yeniden kazanan K.D, rehabilitasyon sürecinin ardından bağımlılıktan kurtularak Kars'ta yeni bir hayat kurdu. Bir firmada müdür olarak çalışmaya başlayan K.D, şimdi geleceğe umutla bakıyor.

"Eşime sarıldım, 'beni kurtarın' dedim"

Bağımlılıktan kurtulup hayatında yeni bir sayfa açan K.D, AA muhabirine, alkolü bıraktığına sevinirken madde bağımlısı olduğunun farkında olmadığını söyledi.

En samimi arkadaşının ilaç diye verdiği madde nedeniyle uyuşturucu bağımlısı olduğunu ifade eden K.D, şöyle konuştu:

"Artık halüsinasyon görmeye başladım, tabii o süreçte kafeyi bıraktıktan sonra ticari taksim vardı, ona çıktım. Daha iyi olur amacıyla ama aileme söylemiyordum. Arada da gizliden içiyordum, gizliden kullanıyordum. Bir müddet daha böyle gitti. Dozaj artmaya başladı, agresifliğim başladı. En önemlisi çocuğumdan, eşimden kopmaya başladım, bunun farkına sonradan varıyorsunuz. Sonra eşim bir gün niye böyle olduğumu, neden böyle olduğumu araştırmaya başlamış. Ben kurtulamıyordum sonra hiç unutmuyorum, bir akşam geldim eşime sarıldım, 'beni kurtarın' dedim çünkü bir batağa düştüm ve bu bataktan çıkamıyorum ama hiç kimse de madde kullandığıma inanmıyor. Hiç kimse de böyle bir şey beklemiyor. İşinde, gücünde, çalışan, efendi, gülen, eğlenen biriyim ama hiç kimse toz konduramıyor. O bitiş noktam oldu eşim tabii kabullenemedi bunu. İş ayrılık noktasına geldi, bıraktı gitti. Bu süreçte annem, babam, kardeşim, tabii ablam büyük destek olmaya başladı."

"Jandarmaya girdim 'beni alın' dedim"

K.D, madde kullanmayı bırakmak istediğini ancak zorlandığını, daha sonra jandarma uygulama noktasına girerek kendini ihbar ettiğini ve tedavi sürecinin başladığını dile getirdi.

Zayıfladığını ve dişlerinin dökülmeye başladığını anlatan K.D, "Vücudumdan kötü kokular gelmeye, sivilceler çıkmaya başlamıştı. Doğubayazıt'tan dönerken bir gece aracı sürdüm, jandarmaya girdim 'beni alın' dedim hiç unutmuyorum. O süreçte ehliyetimi aldılar, hastaneye götürdüler, test yaptılar ve pozitif de çıkınca ehliyetime kadar aldılar ve ceza yazdılar. Daha sonra anne ve babamla yaşadım, bir hocamızın yardımıyla Yeşilay ile tanıştım. Yardımcı olabileceklerini, daha iyi olacağını söylediler. O süreçte anneniz, babanız bile sizi o kadar dinlemezken, onlar orada o kadar dinliyorlar ki yol gösteriyorlar. İçeri girdiğin zamanki atmosfer bile çok farklı ki önemsendiğini hissediyorsun. Artık bazı şeyleri kazanmaya, el becerileri yapmaya başladım. Güzel şeyler yapmaya başladım." diye konuştu.

Dişlerini fırçalamak, yatağını toplamak ve günlük sorumluluklarını yerine getirmek gibi sıradan görünen davranışların kendisi için yeniden hayata tutunmanın önemli parçaları olduğunu dile getiren K.D, "Diş fırçalamayı, yatak toplamayı, kuralları, hayata yeniden tutunmayı orada öğrendim." dedi.

Bağımlılıkla mücadele eden kişilere ve ailelerine de çağrıda bulunan K.D, "Öyle bir yer var ki ücretsiz sen anlatıyorsun, onlar dinliyor. Sen anlatıyorsun, onlar dinliyor ve o süreçte sana yol gösteriyorlar." ifadesini kullandı.

Yeşilay Rehabilitasyon Merkezlerinin gizlilik esasına dayalı hizmet vermesinin kendisi için ayrıca önemli olduğunu vurgulayan K.D, "Kimse kimseyi tanımıyor, kimse kimseyi görmüyor. Bu çok güzel bir şey. İrademizin olduğu tek nokta, 'Ben bunu bırakmak istiyorum' demek. Ondan sonrası için yolu, yordamı bilmem lazım. Ben bunları YEDAM'da ve Yeşilay Rehabilitasyon Merkezlerinde öğrendim. İlk adımını attıktan sonra gerisi yavaş yavaş geliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel, Yaşam, Iğdır, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta Yeşilay desteğiyle bağımlılıktan kurtulan K.D, hayata yeniden tutunarak müdür oldu - Son Dakika

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