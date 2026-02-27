Kars'ta Yoğun Kar Yağışı Hayatı Durdurdu - Son Dakika
Kars'ta Yoğun Kar Yağışı Hayatı Durdurdu

27.02.2026 13:11
Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı 212 köyün yolunu kapatırken, şehirde kar kalınlığı 40 cm'yi aştı.

KARS'ta gece saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. Kent merkezinde kar kalınlığının 40 santimetreyi aştığı şehirde, park halindeki araçlar kar altında kaldı.

Kars'ta geceden itibaren etkili olan kar sebebiyle 212 köyün yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, Karayolları ve belediye ekipleri yolları açık tutmak için yoğun çalışma başlattı. Tipi nedeniyle yolda mahsur kalan sürücülere çevredekiler yardım etti. Kentte buzlanma nedeniyle birçok kaza meydana geldi.

Turizm sezonunun bitmesini beklerken etkili olan kar yağışıyla yeniden canlanma yaşandığını söyleyen bir otelin genel müdür yardımcısı Aytaç Meço, "Bir kış yağacak kar dün akşam yağdı, 1 metreye yakın kar var. Ramazan ayı gelmişken sezonumuz erken biter diye bekliyorduk, rezervasyonlarımız da düşmeye başlamıştı. İnşallah Kars'ımıza, ülkemize bereket getirir. Kars'taki 'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır' deyimi de gerçek oldu" dedi.

'ÇOCUKLUĞUMU HATIRLATTI'

Çocukluğundan beri bu kadar kar yağmadığını söyleyen Hamza Sürmeli ise "Uzun yıllardan beri böyle bir kar yoktu şehrimizde. Ben de bir Karslı olarak bu şekilde bir kar görmemiştim. Çocukluğumu hatırlattı bana. Karın zevkini herkesin çıkarmasını istiyorum, kardan adam yaparak. Hem tatil bunu değerlendirsin veliler, çocuklarıyla beraber kar topu, kardan adam yapsınlar, tatilin keyfini çıkarsınlar" diye konuştu.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Valilik kararıyla okulların tatil edildiği kentte, çocuklar tatili fırsat bilerek sokaklarda kar topu oynayıp, kardan adam yaptı.

ÇIĞ VE DON UYARISI

Meteoroloji 16'ncı Bölge Müdürlüğü, kar yağışının aralıklarla devam edeceğini ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceğini bildirdi. Yetkililer, özellikle eğimli yamaçlarda çığ riski bulunduğuna dikkat çekip, buzlanma, don ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı da vatandaşları uyardı.

Kaynak: DHA

