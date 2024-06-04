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UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kars'taki Ani Ören Yeri'nde çevre temizliği gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce, Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, ilk olarak ören yeri hakkında bilgilendirildi.

Rehber eşliğinde tarihi mekanı gezen öğrenciler, daha sonra, il protokolü üyeleriyle çöp toplama etkinliğine katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Rahmi Toktaş, gazetecilere, temiz bir çevreye dikkati çekmek için Ani Ören Yeri'nde etkinlik yaptıklarını söyledi.

Öğrencilerin antik kenti de görme fırsatı yakaladığını belirten Toktaş, emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinliğin ardından öğrencilere yiyecek ikramında bulunuldu.