Kars'taki Bahar Konseri İptal Edildi

Kars'ta "Turizm Haftası" dolayısıyla düzenlenmesi planlanan "Bahar Konseri" Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırılar nedeniyle iptal edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kars Valiliği, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Kafkas Üniversitesince bugün yapılması planlanan konserin iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Turizm Haftası vesilesiyle düzenlemiş olduğumuz 'Bahar Konseri', Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen menfur okul saldırıları nedeniyle iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.