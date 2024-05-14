Kars ve Ağrı\'da Kar Yağışı Sürü Sahiplerini Zorladı

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Kars ve Ağrı'da meralarda besicilik yapan sürü sahipleri ile çobanlar, mayıs ayında etkili olan kar yağışıyla zor anlar yaşadı.

Kars'ta günlerdir etkili olan sağanak zaman zaman yerini kar yağışına bırakıyor.

Hayvanlarını meraya çıkartan ve kar yağışına hazırlıksız yakalanan besiciler, sürülerini köylerine erken götürmek zorunda kaldı.

" Ege'de, Akdeniz'de millet şimdi denizlerde"

Ölçülü köyünde sürü sahibi Murat Ulbeyi, AA muhabirine, hayvanlarını zor şartlarda otlattıklarını, sürpriz şekilde kara yakalandıklarını söyledi.

Hayvanları köye götüreceklerini belirten Ulbeli, "Kış ayları Kars'ta uzun ve çetin geçiyor, baharda da kar yağışı devam ediyor. Mayıs ayı bittiğinde kışımız da bitecek inşallah. 3 ay yazımız, 9 ay kışımız var, bu memleket böyle. Ege'de, Akdeniz'de millet şimdi denizlerde, plajlarda şortla geziyor biz 3 pantolon, 4 çift çorap, 3 mont ve kazak giyiyoruz." diye konuştu.

Ağrı

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Balık Gölü çevresindeki köylerde de kar yağışı etkili oldu.

Bölgede küçükbaşlarını otlatan çoban İbrahim Artan ve arkadaşları da kara yakalandı.

Çobanların karla kaplı arazide hayvanları köye götürmesi cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.