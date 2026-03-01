Kars ve Ardahan'da Kar Yağışı Ulaşımı Aksatıyor

Kars ve Ardahan'da kar yağışı nedeniyle 18 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kentte etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları kırsalda ulaşımı aksatıyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.
Ardahan'da da kar yağışı nedeniyle 4 köyle ulaşım sağlanamıyor.
