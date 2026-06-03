Kars Ziraat Odaları Fiyatların Yeniden Değerlendirilmesini İstiyor - Son Dakika
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Kars Ziraat Odaları Fiyatların Yeniden Değerlendirilmesini İstiyor

03.06.2026 18:07
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Kars'taki ziraat odaları, TMO'nun açıklanan hububat alım fiyatlarının yetersiz olduğunu belirtti.

KARS'taki ziraat odaları başkanları, bu ayki koordinasyon toplantısını Arpaçay ilçesinde gerçekleştirdi. Toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan 2026 yılı hububat alım fiyatlarının üreticilerin beklentilerini tam olarak karşılamadığı belirtilerek fiyatların yeniden değerlendirilmesi talebinde bulunuldu.

Arpaçay'da gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında ayrıca bölge çiftçilerinin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri de ele alındı. Toplantıya Kars Ziraat Odası Başkanı Özcan Müçük, Koordinasyon Başkanı ve Kağızman Ziraat Odası Başkanı Sülhettin Günday, Selim Ziraat Odası Başkanı Ahmet Yıldırım, Arpaçay Ziraat Odası Başkanı Ömer Erkaya ve Akyaka Ziraat Odası Başkanı Ekrem Türk katıldı.

FİYATLAR YENİDEN DEĞERLENDİRİLMELİ

Kars Ziraat Odaları Koordinasyon Sözcüsü Nesim Gök, buğday için ton başına 16 bin 500 TL, arpa için ise 12 bin 750 TL olarak açıklanan alım fiyatlarının, son dönemde artan üretim maliyetleri dikkate alınarak yeniden gözden geçirilmesinin üreticiler açısından önemli olduğunu söyledi. Mazot, gübre, ilaç, tohum ve işçilik giderlerinde yaşanan artışlara dikkat çeken Gök, üreticilerin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için destekleyici fiyat politikalarına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Tarımın stratejik önemine vurgu yapan Gök, üreticinin üretimde kalmasının hem kırsal kalkınma hem de gıda arz güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Ortak açıklamada, çiftçilerin üretim faaliyetlerini sürdürmesi ve ülke tarımının güçlenmesi adına alım fiyatlarının yeniden değerlendirilmesi yönündeki beklenti dile getirildi.

AMACIMIZ ÜRETİMİN DEVAM ETMESİ

Kars Ziraat Odası Başkanı Özcan Müçük de üreticilerin arpa ve buğday fiyatlarına ilişkin beklentilerinin açıklanan rakamların üzerinde olduğunu ifade etti. Müçük, çiftçilerin sesinin duyulmasını ve üretim maliyetleri dikkate alınarak gerekli değerlendirmelerin yapılmasını beklediklerini söyledi. Artan girdi maliyetlerinin üreticiler üzerindeki yüküne dikkat çeken Müçük, özellikle gübre fiyatlarının çiftçileri zorladığını belirterek ilgili kurumların konuya yönelik çalışma yapmasının faydalı olacağını ifade etti. Müçük, "Amacımız üretimin devam etmesi ve çiftçimizin desteklenmesidir. Üreticilerimizin beklentilerinin dikkate alınmasını ve alım fiyatlarının yeniden değerlendirilmesini temenni ediyoruz" dedi.

Haber - Kamera: Bedir ALTINOK/ KARS,

Kaynak: DHA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars Ziraat Odaları Fiyatların Yeniden Değerlendirilmesini İstiyor - Son Dakika

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