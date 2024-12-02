Karşıyaka Artistik Yüzme Takımı Türkiye Şampiyonası'na Katılmaya Hak Kazandı - Son Dakika
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Karşıyaka Artistik Yüzme Takımı Türkiye Şampiyonası'na Katılmaya Hak Kazandı

Karşıyaka Artistik Yüzme Takımı Türkiye Şampiyonası\'na Katılmaya Hak Kazandı

Karşıyaka Belediyesi Spor Kulübü Artistik Yüzme Takımı, Türkiye Artistik Yüzme Baraj Yarışında elde ettikleri başarılarla Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazanarak, spor camiasında dikkat çekti.

02.12.2024 12:45  Güncelleme: 12:47
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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi Spor Kulübü Artistik Yüzme Takımı sporcuları, Türkiye Artistik Yüzme Baraj Yarışında elde ettikleri derecelerle Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Gönüllü başantrenör Kateryna Shulika Dilek ve sporcuları kutlayan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Gururumuz da umudumuz da çok büyük. Takımımızın daha nice başarı öyküleri yazacağına yürekten inanıyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi'nin bu yıl kurulan Karşıyaka Belediyesi Spor Kulübü Artistik Yüzme Takımı, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Yüzme Federasyonu Artistik Yüzme Baraj Yarışında kentin gurur kaynağı oldu. Yarışa katılan 8 sporcunun tamamı barajı geçerek önümüzdeki yıl Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanırken; kategorilerinde 2 Türkiye birinciliği, bir ikincilik ve bir üçüncülük ile yarışı tamamlayan yüzücülerin başarısı göz doldurdu.

Dubai'de düzenlenecek turnuvaya da hazırlanıyor

Mart ayında düzenlenen 2024 Türkiye Artistik Yüzme Şampiyonası'nda da yaş kategorilerinde birincilik, ikincilik ve dördüncülük dereceleri kazanan sporcular, gelecek yıl başarı çıtalarını daha yükseğe taşımak için Karşıyaka Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda yoğun bir programla çalışmalarını sürdürüyor. Eski İsveç Milli Takımı antrenörü Kateryna Shulika Dilek'in gönüllü olarak başantrenörlüğünü üstlendiği takım, üç sporcu ile 12-14 Aralık 2024 tarihleri arasında Dubai'de düzenlenecek uluslararası turnuvaya katılmaya hazırlanıyor.

"Karşıyaka marka olacak"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Belediyemizin destekleriyle, artistik yüzme grubu olarak geçtiğimiz yıl çalışmalarına başlayan sporcularımız, kısa sürede ulusal çapta çok önemli başarılar elde ettiler. Geçen Eylül ayında da tüm grubu Karşıyaka Belediyesi Spor Kulübü'nün lisanslı sporcuları haline getirdik. Kısa süre önce katıldıkları baraj yarışlarında yine çok başarılı bir tablo ortaya koydular. Eski İsveç milli takımı antrenörü ve Türkiye Yüzme Federasyonu Artistik Yüzme Teknik Kurulu üyesi olan başantrenörümüz Kateryna Shulika Dilek ile tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum. Karşıyaka Belediyesi Spor Kulübü'nün artistik yüzme dalında güçlü bir marka haline gelmesi için her zaman desteklerimizi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

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