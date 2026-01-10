Karşıyaka Sokaklarında Bando Şöleni - Son Dakika
Karşıyaka Sokaklarında Bando Şöleni

10.01.2026 10:47  Güncelleme: 12:37
Karşıyaka Belediye Bandosu, ocak ayı boyunca 11 kez açık hava konseri düzenleyerek kent yaşamına müzikle neşe katıyor. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, etkinliklerin kültürel birleşme ve dayanışma sağladığını vurguladı.

(İZMİR)- Karşıyaka Belediye Bandosu, mini açık hava konserleriyle yeni yılda da kent yaşamına renk katmaya devam ediyor. Coşku dolu ritimleri ilçenin dört bir yanına taşıyan bando, ocak ayı boyunca toplam 11 kez vatandaşlarla buluşacak. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Günlük yaşamın yoğun temposu içinde müzikle nefes alıyor, yaşamı güzelleştirmek için sanattan güç alıyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediye Bandosu, haftanın üç günü düzenlediği mini konserlerde vatandaşlarla bir araya geliyor. İlçenin farklı noktalarında saat 16.00'da başlayan canlı müzik dinletileri, yoğun ilgiyle karşılanıyor. Sokakları açık hava sahnesine dönüştüren müzisyenler, çaldıkları geleneksel marşlar ve sevilen şarkılarla kent hayatına coşku ve neşe katıyor.

Ocak programı

Belediye Bandosu, aylık program kapsamında 14, 21 ve 28 Ocak Çarşamba günleri saat 16.00'da Karşıyaka İZDENİZ İskelesi'nde, 15 Ocak'ta Bostanlı Halk Bankası önü, 22 Ocak'ta Nergiz İZBAN önü ve 29 Ocak'ta Çamlık Mahallesi Ali Çelenay Parkı'nda müzikseverlerle buluşacak. Ayrıca 9, 16 ve 23 Ocak Cuma günleri saat 15.00'te Karşıyaka Çarşı içi kortej yürüyüşü ve bayrak töreni gerçekleştirilecek.

"Karşıyaka'yı müzikle ve dayanışmayla büyütmeye devam edeceğiz"

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Karşıyaka'da kültür ve sanatı yalnızca belirli mekanlarla sınırlı görmüyor, yaşamın her alanına yaymayı önemsiyoruz. Günlük yaşamın yoğun temposu içinde vatandaşlarımıza müzikle nefes alabilecekleri, kısa da olsa keyifli bir mola sunmak istiyoruz. Belediye Bandomuzun sokaklarda gerçekleştirdiği bu konserler, hem kentimizin kültürel hafızasını canlı tutuyor hem de Karşıyakalıları ortak bir duyguda buluşturuyor. Sanatın birleştirici ve iyileştirici gücüyle kent yaşamına değer katmaya, Karşıyaka'yı kültürle, müzikle ve dayanışmayla büyütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

