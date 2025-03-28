Karşıyaka Belediye Başkanı Ünsal, İftar Sofrasında Çalışanlarıyla Buluştu

(İZMİR)- Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, yüzlerce kurum çalışanı ile iftar sofrasında bir araya geldi. Emekçilerin Ramazan Bayramı'nı da kutlayan Karşıyaka Belediey Başkanı Yıldız Ünsal, "Birlik ve beraberlik ruhumuz, bizim en büyük gücümüzdür. Ele ele, gönül gönüle çalışarak halkımıza en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Ramazan ayı boyunca ilçenin dört bir yanında iftar organizasyonları düzenleyen Karşıyaka Belediyesi, yüzlerce kurum çalışanını da aynı sofranın etrafında buluşturdu. Örnekköy Şantiye Tesisleri'nde gerçekleştirilen iftar yemeğine, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, meclis üyeleri ve bürokratlar da katıldı. Hep birlikte iftar yapan Ünsal ve çalışanlar, birlik ve beraberlik örneği sergiledi. Başkan Ünsal, yıl boyunca sergiledikleri özverili çalışmalar için de personeline teşekkür etti, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Ülke olarak, zorlu bir dönemden geçiyoruz. Ekonomik sıkıntılar, toplumsal sorunlar ve yoğun bir çalışma temposu içinde, hepimiz büyük bir özveriyle görevlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Ancak, bu zorlukların üstesinden gelmenin en güçlü yolunun birlik, beraberlik ve dayanışma içinde yürümek olduğunu düşünüyorum. Yerel seçimlerden sonra geçen 1 yıllık süreçte bana bu güveni gösterdiğiniz için ve yol arkadaşlığı yaptığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Karşıyaka Belediyesi olarak, halkımıza en iyi hizmeti sunma çabamızda, sizlerin emeği ve katkısı her şeyden daha kıymetlidir. Bu anlamlı buluşmaya katılımınız için teşekkür ediyor, sizin ve ailelerinizin Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutluyorum" diye konuştu.