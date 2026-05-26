Karşıyaka Belediyesi'nde Bayram Buluşması
Karşıyaka Belediyesi'nde Bayram Buluşması

26.05.2026 11:53  Güncelleme: 13:43
Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Kurban Bayramı öncesi belediye çalışanlarıyla bir araya gelerek bayramlaştı ve birlik mesajı verdi.

(İZMİR) - Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Kurban Bayramı dolayısıyla kurum çalışanlarıyla bir araya geldi. Personelle tek tek bayramlaşan Ünsal, "Biz büyük bir aileyiz" mesajı verdi; birlik ve dayanışma içerisinde ilçeye hizmet üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Kurban Bayramı öncesi belediye çalışanlarıyla bayramlaşan Başkan Ünsal'a başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de eşlik etti. Emekleri için personele teşekkür eden ve bayramlarını kutlayan Ünsal, şunları söyledi:

"Karşıyaka Belediyesi olarak kentimizin her noktasında vatandaşlarımıza en iyi hizmeti ulaştırmak için ortak bir sorumluluk ve dayanışma ruhuyla çalışıyoruz. Her bir çalışma arkadaşımızın emeği, Karşıyaka'nın daha çağdaş, daha yaşanabilir ve daha mutlu bir kent olmasına katkı sağlıyor. El ele yürüdüğümüz bu yolda büyük bir özveriyle çalışan tüm personelimize teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimizin, bu güzel günlerde daha da güçlenmesi umuduyla; mesai arkadaşlarımın, ailelerinin ve tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Hep beraber, sağlık ve huzur ve içinde nice mutlu bayramlar yaşamayı diliyorum."

Kaynak: ANKA

