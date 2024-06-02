Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ve İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, hafta sonu mesaisinde bir araya geldi - Son Dakika
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Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ve İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, hafta sonu mesaisinde bir araya geldi

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ve İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, hafta sonu mesaisinde bir araya geldi

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ve İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, ekipleriyle birlikte hafta sonu mesaisinde bir araya geldi. Hem toplantı hem de saha gezisi yaparak sorun ve ihtiyaçları değerlendirdiklerini belirten Başkan Ünsal 'Projeleri yerinde inceledik, gerekli çalışmalar için acil uygulama kararları aldık. Değerli iş birlikleri için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve İZSU'ya teşekkür ediyorum' dedi.

02.06.2024 11:26  Güncelleme: 11:43
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(İZMİR)- Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ve İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, ekipleriyle birlikte hafta sonu mesaisinde bir araya geldi. Hem toplantı hem de saha gezisi yaparak sorun ve ihtiyaçları değerlendirdiklerini belirten Başkan Ünsal "Projeleri yerinde inceledik, gerekli çalışmalar için acil uygulama kararları aldık. Değerli iş birlikleri için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve İZSU'ya teşekkür ediyorum" dedi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, özellikle kış aylarında yaşanan altyapı sorunlarının çözümü için de harekete geçti. Hafta sonu İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve ekibi ile kapsamlı bir toplantı yapan Ünsal, toplantının ardından konuklarıyla birlikte saha gezisine çıktı. Bostanlı Deresi ile başlayan gezi Mavişehir'deki deşarj istasyonu, Ordu Bulvarı ve Cumhuriyet Mahallesi ile devam etti.

Acil müdahale kararları

Yapılan görüşmelerde Ordu Bulvarı'ndaki yağmur suyu hattı projesi için acil uygulama kararı alındı. Karşıyaka genelindeki yağmur suyu mazgal ve hatlarına yönelik olarak da temizlik ve acil müdahale kararı verildi. Ayrıca Bostanlı Deresi'nde koku ve temizlik konularında yapılan çalışmalar ile kalıcı çözüm önerileri değerlendirildi. Planlanan yağmur suyu hatları ve denize deşarj noktaları konuşuldu. Cumhuriyet Mahallesi'nde yoğun yağışta sorun yaşanan sokaklar incelendi.

"Sorunlar iş birliğiyle çözülecek"

İlçe genelindeki tüm sorun ve ihtiyaçlar için ilgili kurumlarla iş birliği yaparak en hızlı şekilde çözüm sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Bu kurumların başında gelen İzmir Büyükşehir Belediyemize ve İZSU Genel Müdürü Sayın Gürkan Erdoğan ile ekibine çok teşekkür ediyorum. Karşıyaka'mızın fotoğrafını çekerek öncelikli sorunları, ihtiyaçları, yapılan ve yapılacak çalışmaları kapsamlı şekilde değerlendirdik. Önemli kararlar aldık. Özellikle yoğun yağış kaynaklı sorunların çözümü için yaz döneminde çok sıkı şekilde çalışacağız. İş birliği içerisinde sorunlarımızı çözeceğimize ve daha çağdaş bir kent yapısına kavuşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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