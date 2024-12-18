Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'ndan 'Çiçek Prenses' Prömiyeri - Son Dakika
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Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'ndan 'Çiçek Prenses' Prömiyeri

Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, kadın-erkek eşitliğine vurgu yapan 'Çiçek Prenses' adlı oyununu sahneleyerek 2024-2025 sezonuna merhaba dedi. Oyun izleyicilerden tam not alırken, Belediye Başkanı Yıldız Ünsal da kültür ve sanatla yetişen nesiller için devam eden çalışmalara dikkat çekti.

18.12.2024 12:34  Güncelleme: 14:07
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(İZMİR)- Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, 2024-2025 sezonu için hazırladığı "Çiçek Prenses" adlı oyunun prömiyerini gerçekleştirdi. Kadın-erkek eşitliğine vurgu yapan oyun, izleyenlerden tam not aldı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Çocuklarımızın kültür ve sanatla iç içe yetişmesine katkı sunmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, sezonun yeni çocuk oyunlardan "Çiçek Prenses"i, Ziya Gökalp Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşturdu. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği, Uluslararası Tiyatro Enstitüsü ve Uluslararası Oyun Yazarları Forumu tarafından ödüllendirilen oyun, izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Yazar Hasan Erkek'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Zekeriya Hocalar'ın yaptığı oyunun tüm ışık, ses, müzik ve dekor tasarımları Karşıyaka Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla gerçekleştirildi. Kostüm ve diğer aksesuarların tasarımı ise çocuk oyuncuların velileri tarafından hazırlandı. Temelde kadın-erkek eşitliğine vurgu yapan Çiçek Prenses, masallarda sıklıkla anlatılanın aksine bir prensesin ülkesini kurtarma yolculuğunu ve bu yolculukta edindiği bilgiler ile ülkesini nasıl değiştirdiğini anlatıyor.

Belediye Tiyatrosu ayrıca bu sezon "Çirkinim İşte Kime Ne", "Pinokyo" ve "Çıkmaz Sokak" adlı oyunları sahneye taşımaya devam ediyor. 2025 Ocak ayından itibaren de "Batakhane Güzeli" oyununun izleyiciler ile buluşturulması planlanıyor. Oyunlar hakkında bilgi almak ve gösterimlere katılmak isteyen vatandaşlar '0232 366 44 59' numaralı hattan iletişime geçebiliyor.

"Tiyatro, bir kentin ruhudur"

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Çiçek Prenses, hem eğlendirici hem de öğretici yönleriyle çocuklarımız için çok değerli bir oyun. Karşıyaka'da sanat ve kültürle büyüyen nesillerin yetişmesine katkı sunmak en büyük hedeflerimizden biri; biz de bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tiyatro, bir kentin ruhudur ve biz bu ruhu hep canlı tutmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'ndan 'Çiçek Prenses' Prömiyeri - Son Dakika

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