Karşıyaka Belediyesi 3. Öğrenci Yaz Okulu Tamamlandı - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi 3. Öğrenci Yaz Okulu Tamamlandı

Karşıyaka Belediyesi 3. Öğrenci Yaz Okulu Tamamlandı

Karşıyaka Belediyesi'nin kentsel tasarım bölümlerinde lisans eğitimi alan gençler için düzenlediği 3. Öğrenci Yaz Okulu tamamlandı. Okul, iklim değişikliğine karşı kamusal alanları daha dirençli hale getirmeye odaklandı ve 'acil serinleme istasyonu' projeleri tasarlayan öğrencilerin sunumlarıyla final yaptı.

05.08.2024 12:29  Güncelleme: 14:28
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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi'nin kentsel tasarım bölümlerinde lisans eğitimi alan gençler için düzenlediği 3. Öğrenci Yaz Okulu tamamlandı. İklim değişikliğine karşı kamusal alanları daha dirençli hale getirmeye odaklanan okul, 'acil serinleme istasyonu' projeleri tasarlayan öğrencilerin sunumlarıyla final yaptı.

Karşıyaka Belediyesi'nin ev sahipliğinde; İzmir Ekonomi Üniversitesi, Demokrasi Üniversitesi ve Kavram Meslek Yüksek Okulu'nun destekleriyle düzenlenen 3. Yaz Öğrenci Okulu, 16 Temmuz ile 2 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Farklı üniversitelerin endüstriyel tasarım, mimarlık, şehir ve bölge planlama ile peyzaj mimarlığı bölümlerine devam eden 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile yeni mezunların katıldığı eğitim kapsamında üç hafta boyunca seminerler, saha çalışmaları, tasarım ve üretim atölyeleri yapıldı. Karşıyaka Belediyesi'nin örnek kamusal mekan tasarımlarını inceleyen öğrenciler, vatandaşlar ile görüşerek etki değerlendirmeleri de yaptı.

3 nokta için acil serinleme istasyonları

Katılımcılar; Bahriye Üçok Bulvarı üzerindeki kapalı otopark önü, İZBAN Karşıyaka durağı önü ve Hergele Meydanı için ısı adası etkisini azaltmaya yönelik 'acil serinleme istasyonu' adlı kent mobilyaları tasarladı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Yaz okulumuza katılan öğrencilerimize, akademisyenlerimize, uzmanlarımıza ve destekçimiz olan kurumlara teşekkürlerimi sunuyorum. Disiplinler arası çalışmalar yaparak önemli tecrübeler kazanan gençlerin gelecekte kentlerimize ve iklim kriziyle mücadeleye önemli katkılar sağlayacaklarına inanıyorum. Kentimizi bilimin ve eğitimin ışığında geleceğe hazırlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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