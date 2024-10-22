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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi'nde eğitimler devam ediyor. İleri yaştaki 87 vatandaş, zorunlu ve teorik derslerin yanı sıra sosyal ve kültürel eğitimler de alıyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Bugüne kadar 203 çınarımızın mezuniyet sevinci yaşadığı üniversitede verilen eğitimler sayesinde, ileri yaşlı bireylerin ruhsal ve fiziksel olarak aktif kalmasına katkıda bulunuyoruz. Çınarlarımızın mutluluğuna ortak olmak bizim için çok değerli" dedi.

Hayat boyu öğrenme eğitim-öğretim programıyla sağlıklı, başarılı ve aktif yaş almayı desteklemek amacıyla kurulan Karşıyaka Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi, Ege Geriatri Derneği'nin iş birliğinde faaliyetlerine devam ediyor.

60 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal hayata aktif katılımını destekleyen ve 2 yılda 203 mezun veren üniversitede, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz dönemi dersleri, yaşları 60 ile 83 arasında değişen 87 öğrencinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, haftada iki gün zorunlu, 3 gün seçmeli derslerin gerçekleştirildiği program kapsamında farklı alanlarda eğitim alıyor.

Yüz yüze ve çevrim içi eğitim

Kültür-fizik etkinlikleri, sağlıklı yaşlanma, bütüncül tıp, tarih, yaşlılığın psikolojik, sosyolojik ve hukuksal boyutu ile sağlıklı beslenmenin şifrelerini içeren zorunlu dersler, yüz yüze ve çevrim içi olmak üzere hibrit eğitim şeklinde gerçekleştiriliyor. Yüz yüze eğitimler Karşıyaka Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılıyor. Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nde yapılan seçmeli derslerde ise öykü atölyesi, ritim çalışmaları, psikodrama, halk oyunları, İngilizce, yaratıcı drama ve ilk yardım uygulamaları alanlarında eğitimler veriliyor. Ege, Dokuz Eylül, Katip Çelebi ve Bakırçay Üniversitelerinden akademisyenlerin gönüllü olarak görev aldığı 3. Yaş Üniversitesi'nde verilen derslerde, bireylerin nörolojik, psikolojik, ruhsal ve fiziksel olarak aktif kalmasına katkı sağlanıyor.

"Bugüne kadar 203 çınarımız mezuniyet sevinci yaşadı"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Hayat tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatan çınarlarımızın ilçemizde sağlıklı ve mutlu bir şekilde yaşamlarına devam etmelerini çok önemsiyoruz. Türkiye'de ilçe belediyeleri ölçeğinde ilk olan Karşıyaka Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi'nde 'hayat boyu öğrenme eğitim-öğretim' programıyla 60 yaş üstü vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Bugüne kadar 203 çınarımızın mezuniyet sevinci yaşadığı üniversitede verilen eğitimler sayesinde ileri yaşlı bireylerin ruhsal ve fiziksel olarak aktif kalmasına katkıda bulunuyoruz. Çınarlarımızın mutluluğuna ortak olmak bizim için çok değerli. Proje gönül veren herkese teşekkür ediyorum, Karşıyaka'da her yaştan vatandaşın huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmesini sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.