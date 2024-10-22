Karşıyaka Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi'nde Eğitimler Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karşıyaka Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi'nde Eğitimler Devam Ediyor

Karşıyaka Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi, 60 yaş ve üzeri bireylere yönelik eğitim programları sunmaya devam ediyor. Başkan Yıldız Ünsal, mezun sayısının 203'e ulaştığını belirtti ve yaşam boyu öğrenmenin önemine vurgu yaptı.

22.10.2024 11:39  Güncelleme: 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi'nde eğitimler devam ediyor. İleri yaştaki 87 vatandaş, zorunlu ve teorik derslerin yanı sıra sosyal ve kültürel eğitimler de alıyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Bugüne kadar 203 çınarımızın mezuniyet sevinci yaşadığı üniversitede verilen eğitimler sayesinde, ileri yaşlı bireylerin ruhsal ve fiziksel olarak aktif kalmasına katkıda bulunuyoruz. Çınarlarımızın mutluluğuna ortak olmak bizim için çok değerli" dedi.

Hayat boyu öğrenme eğitim-öğretim programıyla sağlıklı, başarılı ve aktif yaş almayı desteklemek amacıyla kurulan Karşıyaka Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi, Ege Geriatri Derneği'nin iş birliğinde faaliyetlerine devam ediyor.

60 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal hayata aktif katılımını destekleyen ve 2 yılda 203 mezun veren üniversitede, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz dönemi dersleri, yaşları 60 ile 83 arasında değişen 87 öğrencinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, haftada iki gün zorunlu, 3 gün seçmeli derslerin gerçekleştirildiği program kapsamında farklı alanlarda eğitim alıyor.

Yüz yüze ve çevrim içi eğitim

Kültür-fizik etkinlikleri, sağlıklı yaşlanma, bütüncül tıp, tarih, yaşlılığın psikolojik, sosyolojik ve hukuksal boyutu ile sağlıklı beslenmenin şifrelerini içeren zorunlu dersler, yüz yüze ve çevrim içi olmak üzere hibrit eğitim şeklinde gerçekleştiriliyor. Yüz yüze eğitimler Karşıyaka Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılıyor. Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nde yapılan seçmeli derslerde ise öykü atölyesi, ritim çalışmaları, psikodrama, halk oyunları, İngilizce, yaratıcı drama ve ilk yardım uygulamaları alanlarında eğitimler veriliyor. Ege, Dokuz Eylül, Katip Çelebi ve Bakırçay Üniversitelerinden akademisyenlerin gönüllü olarak görev aldığı 3. Yaş Üniversitesi'nde verilen derslerde, bireylerin nörolojik, psikolojik, ruhsal ve fiziksel olarak aktif kalmasına katkı sağlanıyor.

"Bugüne kadar 203 çınarımız mezuniyet sevinci yaşadı"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Hayat tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatan çınarlarımızın ilçemizde sağlıklı ve mutlu bir şekilde yaşamlarına devam etmelerini çok önemsiyoruz. Türkiye'de ilçe belediyeleri ölçeğinde ilk olan Karşıyaka Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi'nde 'hayat boyu öğrenme eğitim-öğretim' programıyla 60 yaş üstü vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Bugüne kadar 203 çınarımızın mezuniyet sevinci yaşadığı üniversitede verilen eğitimler sayesinde ileri yaşlı bireylerin ruhsal ve fiziksel olarak aktif kalmasına katkıda bulunuyoruz. Çınarlarımızın mutluluğuna ortak olmak bizim için çok değerli. Proje gönül veren herkese teşekkür ediyorum, Karşıyaka'da her yaştan vatandaşın huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmesini sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Karşıyaka, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi'nde Eğitimler Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:12 Yine mesaj vermeye kalktılar FETÖ elebaşı Gülen’in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay Yine mesaj vermeye kalktılar! FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay
18:03 Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli’ye git Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git
17:45 PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın
16:38 Bahçeli’nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti’de hareketlilik Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
10:01 Ünlü Rapçi Sean ’P Diddy’ Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti Ünlü Rapçi Sean 'P Diddy' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti
09:53 Adana’da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi
09:48 Bakan Memişoğlu’ndan “yenidoğan çetesi“ açıklaması: 5 Mayıs 2023’te Emniyet’ten yardım istedik Bakan Memişoğlu'ndan "yenidoğan çetesi" açıklaması: 5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten yardım istedik
09:39 Altın fiyatları kritik eşiği aştı Altın fiyatları kritik eşiği aştı
09:32 Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı
09:13 Benzin ve motorinde indirim Benzin ve motorinde indirim
09:12 Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı
09:06 Hakan Şükür’ün ardından FETÖ’cü Enes Kanter’den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi Hakan Şükür'ün ardından FETÖ'cü Enes Kanter'den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 19:57:06. #1.13#
SON DAKİKA: Karşıyaka Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi'nde Eğitimler Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.