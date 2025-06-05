Karşıyaka Belediyesi Bayram Süresince Hizmet Vermeye Devam Edecek

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı tesis ve işletmeler, Kurban Bayramı süresince hizmet vermeye devam edecek. Karşıyaka Evrensel Çocuk Merkezi ve Planetaryum da atölye ve film gösterimleri devam edecek. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Bayramda da Karşıyaka'nın dört bir yanında hizmetteyiz; tüm hemşehrilerimizi tesislerimizde keyifli bir mola vermeye davet ediyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, 6 Haziran'da başlayacak ve 4 gün sürecek Kurban Bayramı'nda pek çok sosyal tesiste hizmet vermeyi sürdürecek.Yamanlar Piknik Alanı ile Zübeyde Hanım Kafe, bayram boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Anıt Kafe bayramın ilk günü kapalı olacak, diğer günlerde hizmete devam edecek. Mustafa Kemal Mahallesi'nde yer alan Barış Kafe ise yalnızca 4. gün açık olacak. Nergiz, Fikri Altay ve Uğur Mumcu kafeleri; bayramın 1. ve 4. günü kapalı kalacak, 2. ve 3. günlerde hizmet verecek.

Kent A.Ş'de bayram planlaması

Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş'ye bağlı tesislerde de günlere göre farklılık gösteren bir planlama yapıldı. Denizkent Kafe, Denizkent Balık ve Kent Balık Restoran yalnızca bayramın 1. günü kapalı kalacak. Dante Kafe, Park Kafe ve Tersane Kafe 1. ve 2. gün kapalı olacak; 3. ve 4. gün hizmet verecek. Cordelion Sports Pub ise yalnızca 1. gün kapalı kalacak. Dino Kafe bayramın 3. ve 4. günleri açık olacak. Taypark, Yeşilköşk ve Latife Hanım Kafe bayram boyunca kapalı olacak.

Karşıyaka Evrensel Çocuk Merkezi ve Eğitim Kampüsü ile alanın içinde yer alan, Ege Bölgesi'nin en büyüğü olma özelliği taşıyan Planetaryum da çocuklara özel hazırlanan programlarıyla bayramın 3. günü 09.00-19.00, 4. günü ise 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek. Merkezde her iki gün de farklı yaş gruplarına yönelik renkli ve eğitici atölyeler ile Planetaryum'da film gösterimleri gerçekleştirilecek.

"Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yanıt vermek için var gücümüzle çalışıyoruz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Bayramlar paylaşmak, kaynaşmak ve bir arada olmak demektir. Biz de Karşıyaka Belediyesi olarak kent yaşamını canlı tutmak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yanıt vermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Tesislerimizde hemşehrilerimizi ağırlamaya devam ediyor, çocuklarımız için eğitici ve eğlenceli etkinlikler sunuyoruz. Tüm vatandaşlarımızı tesislerimize davet ediyoruz. Bayramın birlik, beraberlik ve dayanışma duygularımızı güçlendirmesini diliyor, tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu.