Karşıyaka Belediyesi Can Dostlarına Destek Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karşıyaka Belediyesi Can Dostlarına Destek Veriyor

Geniş Video İzle

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Celal Üner Bakım Evi'ni ziyaret ederek, can dostların yaşam şartlarını yerinde inceledi. Bakım evine destek vereceklerini söyleyen Başkan Ünsal, yaşam hakkının kutsal olduğunu vurgulayarak, Karşıyaka'da mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

21.07.2024 14:32  Güncelleme: 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Celal Üner Bakım Evi'ni ziyaret ederek, can dostların yaşam şartlarını yerinde inceledi. Bakım evine destek vereceklerini söyleyen Başkan Ünsal, "Yaşam hakkı kutsaldır. Biz bu çocukların hayatta kalmasını, onurlu ve konforlu bir yaşam sürmesini önemsiyoruz. Bunun için de Karşıyaka'da elimizden gelen her mücadeleyi vereceğiz" diye konuştu.

Karşıyaka Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirecek çalışmalarına devam ediyor. Meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerle ortak projeler yürüten Karşıyaka Belediyesi paydaşlarının sahip olduğu fiziksel şartların iyileştirmesi konusunda da adımlar atıyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Örnekköy'de bulunan Celal Üner Bakım Evi'ni ziyaret ederek fiziki şartlarını inceledi.

Celal Üner'e teşekkür

Yüzlerce köpeğe ev sahipliği yapan bakım evini, Başkan Yardımcısı Volkan Barboros, Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı ve veteriner hekimlerle gezen Başkan Ünsal, Celal Üner'den bilgi aldı. Celal Üner'e verdiği gönüllü hizmet için teşekkür eden Başkan Ünsal, "Celal Bey çok önemli bir iş yapıyor. Can dostlarımız için özveriyle çalışıyor. Herkesin yapabileceği bir iş değil. Bakım evini gezdik, şartlarını inceledik, yapılması gereken iyileştirmeler konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Belediye olarak yapısal iyileştirmelerde destek olacağız" dedi.

Yaşam hakkı için mücadeleye devam

Kısırlaştırmanın önemine dikkat çeken Ünsal, "Hem can dostlarımızın sağlığı için hem de popülasyonu kontrol altına alabilmek için kısırlaştırma çalışmalarını önemsiyoruz. Karşıyaka Belediyesi olarak yıllık 7 bin kısırlaştırma yapıyoruz. İmkanlarımız el verdiğince bu şekilde devam edeceğiz. Buradaki kedi ve köpeklerin kısırlaştırılması konusunda da Veteriner Hizmetleri Müdürlüğümüz destek olacak. Hasta olan köpeklerin ayrı bölmelere alınarak bulaşma riskini azaltacak önlemler de alacağız. Yaşam hakkı kutsaldır. Biz bu çocukların hayatta kalmasını, onurlu ve konforlu bir yaşam sürmesini önemsiyoruz. Bunun için de Karşıyaka'da elimizden gelen her mücadeleyi vereceğiz" diye konuştu.

Karşıyaka Belediyesi Can Dostlarına Destek Veriyor
Kaynak: ANKA

Karşıyaka, Hayvan Hakları, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediyesi Can Dostlarına Destek Veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:59 AK Partili Türkeş’ten sokak hayvanları düzenlenmesine tepki: Bu doğru bir şey değil AK Partili Türkeş'ten sokak hayvanları düzenlenmesine tepki: Bu doğru bir şey değil
14:28 İstanbul’daki Aydos Ormanı’nda yangın çıktı Alevler yerleşim yerlerine doğru ilerliyor İstanbul'daki Aydos Ormanı'nda yangın çıktı! Alevler yerleşim yerlerine doğru ilerliyor
14:00 Ünlü oyuncu Burcu Günay’ın yediği çikolatanın içinden böcek çıktı Ünlü oyuncu Burcu Günay'ın yediği çikolatanın içinden böcek çıktı
12:38 Gabar Dağı’nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi Enkaz altındaki 3 işçiden 2’si kurtarıldı Gabar Dağı'nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi! Enkaz altındaki 3 işçiden 2'si kurtarıldı
12:13 Emeklilik sistemi değişiyor mu Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti
14:16 Kimsenin bundan haberi yoktu Alex’ten çok konuşulacak Arda Güler itirafı Kimsenin bundan haberi yoktu! Alex'ten çok konuşulacak Arda Güler itirafı
13:34 Uçak bileti bile hazırdı Galatasaray’ın Doue transferinde pürüz çıktı Uçak bileti bile hazırdı! Galatasaray'ın Doue transferinde pürüz çıktı
12:48 Şehirden kaçmaları yetmedi Ellerinde simitlerle eve dönerken katledildiler Şehirden kaçmaları yetmedi! Ellerinde simitlerle eve dönerken katledildiler
12:35 4 kişilik ailenin bulunduğu araç köprüden göle uçtu Çocuğun cesedi bulundu 4 kişilik ailenin bulunduğu araç köprüden göle uçtu! Çocuğun cesedi bulundu
12:22 Bir daha taraftarların yüzüne bakamaz Sacha Boey’den Galatasaray sorusuna olay yanıt Bir daha taraftarların yüzüne bakamaz! Sacha Boey'den Galatasaray sorusuna olay yanıt
12:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türkiye’yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur
11:48 Bayılan simitçi, sağlıkçının ağzından çıkan sözü duyunca intihar için çatıya koştu Bayılan simitçi, sağlıkçının ağzından çıkan sözü duyunca intihar için çatıya koştu
11:45 Liverpool, Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euroyu gözden çıkardı Liverpool, Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euroyu gözden çıkardı
11:30 Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2024 15:41:31. #1.13#
SON DAKİKA: Karşıyaka Belediyesi Can Dostlarına Destek Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement