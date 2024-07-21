Karşıyaka Belediyesi Can Dostlarına Destek Veriyor

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(İZMİR) - Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Celal Üner Bakım Evi'ni ziyaret ederek, can dostların yaşam şartlarını yerinde inceledi. Bakım evine destek vereceklerini söyleyen Başkan Ünsal, "Yaşam hakkı kutsaldır. Biz bu çocukların hayatta kalmasını, onurlu ve konforlu bir yaşam sürmesini önemsiyoruz. Bunun için de Karşıyaka'da elimizden gelen her mücadeleyi vereceğiz" diye konuştu.

Karşıyaka Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirecek çalışmalarına devam ediyor. Meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerle ortak projeler yürüten Karşıyaka Belediyesi paydaşlarının sahip olduğu fiziksel şartların iyileştirmesi konusunda da adımlar atıyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Örnekköy'de bulunan Celal Üner Bakım Evi'ni ziyaret ederek fiziki şartlarını inceledi.

Celal Üner'e teşekkür

Yüzlerce köpeğe ev sahipliği yapan bakım evini, Başkan Yardımcısı Volkan Barboros, Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı ve veteriner hekimlerle gezen Başkan Ünsal, Celal Üner'den bilgi aldı. Celal Üner'e verdiği gönüllü hizmet için teşekkür eden Başkan Ünsal, "Celal Bey çok önemli bir iş yapıyor. Can dostlarımız için özveriyle çalışıyor. Herkesin yapabileceği bir iş değil. Bakım evini gezdik, şartlarını inceledik, yapılması gereken iyileştirmeler konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Belediye olarak yapısal iyileştirmelerde destek olacağız" dedi.

Yaşam hakkı için mücadeleye devam

Kısırlaştırmanın önemine dikkat çeken Ünsal, "Hem can dostlarımızın sağlığı için hem de popülasyonu kontrol altına alabilmek için kısırlaştırma çalışmalarını önemsiyoruz. Karşıyaka Belediyesi olarak yıllık 7 bin kısırlaştırma yapıyoruz. İmkanlarımız el verdiğince bu şekilde devam edeceğiz. Buradaki kedi ve köpeklerin kısırlaştırılması konusunda da Veteriner Hizmetleri Müdürlüğümüz destek olacak. Hasta olan köpeklerin ayrı bölmelere alınarak bulaşma riskini azaltacak önlemler de alacağız. Yaşam hakkı kutsaldır. Biz bu çocukların hayatta kalmasını, onurlu ve konforlu bir yaşam sürmesini önemsiyoruz. Bunun için de Karşıyaka'da elimizden gelen her mücadeleyi vereceğiz" diye konuştu.