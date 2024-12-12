Karşıyaka Belediyesi, KalDer ile Kalite Hareketi Protokolü İmzaladı - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi, KalDer ile Kalite Hareketi Protokolü İmzaladı

Karşıyaka Belediyesi, Türkiye Kalite Derneği İzmir Şubesi ile imzaladığı protokol ile Ulusal Kalite Hareketi Programı'na dahil oldu. EFQM Modeli'ni uygulamaya geçireceklerini belirten Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, hizmet kalitesini artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

12.12.2024 15:46
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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi, Türkiye Kalite Derneği İzmir Şubesi (KalDer) ile protokol imzalayarak Ulusal Kalite Hareketi Programı'na dahil oldu. Daha kaliteli hizmet hedefiyle EFQM Modeli'ni uygulamaya geçireceklerini belirten Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Hizmet anlayışımızı mükemmelleştirme yolunda önemli bir adım attık. İş birliği için KalDer'e teşekkür ediyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediye Başkan Yıldız Ünsal ve Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ünlü, törenle 'Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi'ne imza attı. Bu protokol ile Ulusal Kalite Hareketi Programı'na katılan Karşıyaka Belediyesi, küresel bir stratejik yönetim aracı olan 'EFQM Modeli'ni benimsemeyi ve yaşama geçirmeyi taahhüt etti. KalDer de kurumsallaşma ve daha kaliteli hizmet yolculuğunda Karşıyaka Belediyesi'nin destekçisi oldu.

İmza töreninde konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, vatandaşa hizmet noktasında en doğru, en etkili ve en kaliteli yaklaşımı sunma misyonu ile hareket ettiklerini söyledi. Bu anlayışla, yollarının EFQM Modeli ile kesiştiğini belirten Başkan Ünsal "Bizim çizdiğimiz yol ile EFQM Modeli'nin vizyonunun örtüştüğünü gördük. Bu harekete dahil olmanın, Karşıyaka Belediyesi'nin kurumsal anlayışını daha üst seviyeye çıkaracağına inandık. KalDer İzmir Şubesi ile imzaladığımız Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi doğrultusunda, hizmet anlayışımızı kusursuz hale getirme çabalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

"Birlikte yürümekten mutluyuz"

KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ünlü de "Ulusal Kalite Hareketi, 1998 yılı itibarıyla KalDer tarafından kurumların rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, kurumsallaşma düzeyini artırmak ve sürdürülebilir rekabetçi bir güce sahip olmalarını sağlamak amacıyla uygulanmaya başlanan bir program. Bu model, kurumların stratejik hedeflerine ulaşma süreçlerinde etkin bir yol haritası sunar ve yöneticilere, karar vericilere ve çalışanlara birlikte çalışma ve sürekli öğrenme kültürünü benimseme fırsatı verir. Bu yolculukta Karşıyaka Belediyesi ile beraber yürümekten çok mutluyuz" dedi. İmza törenine, Karşıyaka Belediyesi'nin tüm müdürleri ve KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

Neler yapılacak?

Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi'nin imzalanmasının ardından yaşama geçirilen EFQM Modeli kapsamında ilk olarak "Kurumsal Olgunluk Seviyesi" belirleme çalışmalarına başlanacak. Değerlendirme süreciyle "Kuvvetli ve İyileştirmeye Açık Alanlar" ortaya konulacak. Hedefler dikkate alınarak iyileştirme için yol haritası oluşturulacak. Stratejiler, yönetim yaklaşımları ve genel performansa ilişkin analiz yapılarak, mükemmellik yolunda ilerlemenin başlaması sağlanacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediyesi, KalDer ile Kalite Hareketi Protokolü İmzaladı - Son Dakika

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