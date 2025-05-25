Karşıyaka Belediyesi Karasineklerle Mücadelede Harekete Geçti

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, yaz aylarının en büyük sorunlarından biri olan karasineklerle mücadele için harekete geçti. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından akşam saatlerinde yürütülen çalışma kapsamında kent genelindeki çöp konteynerleri ilaçlanıyor. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Yaz boyunca Karşıyaka'nın her köşesinde karasineklere karşı mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Kent hijyenini sağlamak ve halk sağlığını korumak için ilçenin dört bir yanında çalışmalar gerçekleştiren Karşıyaka Belediyesi, yaz aylarında artış gösteren karasinek popülasyonuna karşı yoğun bir mücadele başlattı. Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş birliğinde, ilçedeki tüm galvanizli ve yerüstü çöp konteynerleri tek tek dezenfekte edilerek ilaçlanıyor. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında önce Temizlik İşleri personelleri tarafından çöp konteynerleri boşaltılıyor, ardından ilaçlama ekipleri konteynerleri ilaçlayarak dezenfeksiyon işlemini tamamlıyor. Rutin temizlik faaliyetlerine ek olarak gerçekleştirilen bu çalışma ile hem kötü koku hem de haşere sorununun çözülmesi hedefleniyor.

"Kentimizi koruyalım

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Yaz aylarında artan karasinek popülasyonu, hem çevre sağlığı hem de yaşam konforu açısından ciddi bir sorun oluşturuyor. Kentimizin her noktasında hijyen standartlarını yükseltmek için çalışıyoruz. Bayram sonrası bu çalışmayı tekrarlayarak etkisini kalıcı hale getireceğiz. Bu mücadeleye tüm Karşıyakalıları da ortak olmaya davet ediyorum. Çöp atma saatlerine uyulması, konteyner kapaklarının kapalı tutulması gibi basit önlemlerle birlikte çok daha etkili sonuçlar alabiliriz. Temizlik hepimizin sorumluluğu, gelin kentimizi hep birlikte koruyalım" diye konuştu.