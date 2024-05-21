Karşıyaka Belediyesi Karşıyaka Çarşısı'nda Temizlik Çalışmaları Yapıyor

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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi, kentin en yoğun bölgelerinden Karşıyaka Çarşısı'nda her cuma gecesi dip bucak temizlik çalışması yapıyor. Daha temiz bir kent parolasıyla yola çıktıklarını belirten Başkan Yıldız Ünsal "Hizmette önceliğimiz tertemiz, pırıl pırıl bir kent yaratabilmektir. Bunun için tüm ilçe genelinde olduğu gibi Karşıyaka Çarşısı'nda da çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, İzmir'in en büyük açık hava alışveriş merkezlerinden biri olan Karşıyaka Çarşısı'nda özel bir temizlik programı uyguluyor. Gündüz saatlerinde düzenli olarak yapılan çalışmaların yanı sıra, haftada bir gün Çarşı'nın ana caddesi özel ekip, araç ve ekipmanlar ile dip bucak yıkanıyor, temizleniyor.

Cadde Boşalıyor, temizlik başlıyor

Her hafta cumayı cumartesiye bağlayan gece yarısı başlayan çalışmalar, 03.00 civarına kadar devam ediyor. Uygulama kapsamında 400 metre uzunluğundaki Kemalpaşa Caddesi baştan sona tazyikli su ve deterjan ile yıkanıyor. Özellikle restoran ve kafe önlerinde hijyen sağlanırken, oturma bankları ve çöp bidonları da tek tek fırçalanarak temizleniyor. Belediye ekiplerinin her hafta özenle tekrarladığı çalışmalar, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

"Birlikte koruyalım"

Temizlik hizmetlerine büyük önem veren Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, yapılan çalışmaların halkın desteğiyle daha etkin hale gelebileceğini belirterek "Mesai arkadaşlarımın gayretleriyle daha temiz bir kent yaratmak için gece gündüz çalışıyoruz. Her gün binlerce kişiyi ağırlayan Karşıyaka Çarşısı'nda gerçekleştirdiğimiz uygulamaları da bu kapsamda titizlikle sürdürüyoruz. Ancak çabalarımız, yurttaşlarımız da çevreye duyarlılık gösterdikçe, yerlere çöp atmayıp temizliği korudukça daha anlamlı ve etkili hale geliyor. Bu anlamda duyarlılığın daha da artacağına inanıyor, belediye ve vatandaşlar olarak el ele verip daha temiz bir Karşıyaka'yı birlikte yaratmayı hedefliyoruz" diye konuştu.