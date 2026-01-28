Karşıyaka'da Kışa Özel İlaçlama

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, kent genelinde kış dönemine özel ilaçlama çalışmalarını başlattı. Sivrisinek ve hamam böceği popülasyonunun artış hızını düşürmeyi hedefleyen çalışmalar, yeraltı sistemlerinde yoğunlaştırıldı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Daha sağlıklı ve yaşanabilir bir Karşıyaka için ilaçlama çalışmalarımızı tüm mahallelerimizde sürdüreceğiz" dedi.

Sağlıklı ve yaşanabilir bir kent için çalışmalarını yıl boyunca sürdüren Karşıyaka Belediyesi, kışlak mücadelesi kapsamında yeraltı altyapı sistemlerinde ilaçlama uygulamalarına başladı. Haşere ile mücadele ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla, bahar ve yaz aylarında rahatsızlık yaratan sivrisinek, hamam böceği gibi haşere türlerinin kaynağında kontrol altına alınması amaçlanıyor.

İlçe genelinde sürecek

Kış dönemi ilaçlama çalışmaları kapsamında rögar ve mazgallar başta olmak üzere, yeraltı altyapı sistemlerinde detaylı ilaçlama çalışmaları yürütülüyor. Şu ana kadar; Mustafa Kemal, İnönü, Cumhuriyet ve Fikri Altay mahallelerinde ilaçlama işlemleri tamamlandı. Meteorolojik koşullara bağlı olarak program, planlama doğrultusunda ilçe genelindeki tüm mahallelerde etaplar halinde sürdürülecek.

"Daha sağlıklı bir kent için"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Haşerelerle mücadeleyi yalnızca yaz aylarına sıkıştırmıyor, kış döneminde de planlı ve düzenli bir şekilde sürdürüyoruz. Sağlıklı ve yaşanabilir bir kent için ekiplerimiz yılın 12 ayı sahada görev yapıyor. Kış aylarında yürüttüğümüz ilaçlama çalışmalarıyla bahar ve yaz döneminde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmeyi hedefliyoruz. Tüm mahallelerimizi kapsayacak şekilde bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek, Karşıyaka'nın yaşam kalitesini artırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.