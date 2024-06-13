Karşıyaka Belediyesi Kurban Bayramı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi Kurban Bayramı için hazırlıklarını sürdürüyor

Karşıyaka Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki camileri dezenfekte ederken, fırınlar ve tatlı üretim ve satış noktalarında da sıkı denetimler gerçekleştiriyor. Başkan Yıldız Ünsal, bayramın huzur içinde geçmesini sağlamak için çalıştıklarını belirtti.

13.06.2024 11:19
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(İZMİR) - Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki tüm camilerde dezenfeksiyon uygulaması yapan Karşıyaka Belediyesi, fırınlar ile tatlı üretim ve satış noktalarında da sıkı denetimler gerçekleştiriyor. Bayramın huzur içinde geçmesini sağlamak için çalıştıklarını belirten Başkan Yıldız Ünsal, "Hazırlıklarımızı titizlikle sürdürüyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, bu yıl 16-19 Haziran günleri arasında kutlanacak Kurban Bayramı için hazırlık çalışmalarına hız verdi. Örnekköy Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda hijyen ve güvenliği sağlamak adına yürütülen hizmetlerin yanı sıra ilçe genelindeki camiler ile gıda üretim ve satış yerlerinde de bayram mesaisi yoğun şekilde devam ediyor.

Bayramın sağlık ve huzur içinde geçmesini sağlamak amacıyla yoğun bir mesai içinde olduklarını vurgulayan Başkan Ünsal, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın bayramda hijyenik koşullarda ibadetlerini yerine getirebilmesi için tüm camilerimizi dezenfekte ediyoruz. Ayrıca, bayram nedeniyle hareketliliğin arttığı gıda işletmelerinde denetimler yapıyor, halk sağlığını tehdit edecek sıkıntılar yaşanmaması için gerekli önlemleri alıyoruz. Örnekköy Kurban  Satış ve Kesim Alanı'mızda da aynı özen ve titizlikle çalışmalarımız devam ediyor. Toplum sağlığı ve huzurunu güvence altına almak için bayram boyunca alarmda olacağız. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı şimdiden kutluyor, bayram sevincinin yaşamlarımızdan hiç eksilmemesini diliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediyesi Kurban Bayramı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

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