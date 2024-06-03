Karşıyaka Belediyesi, Nazım Hikmet'i Anma Töreni Düzenledi - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi, Nazım Hikmet'i Anma Töreni Düzenledi

Karşıyaka Belediyesi, Nazım Hikmet\'i Anma Töreni Düzenledi

Karşıyaka Belediyesi, dünya şairi Nazım Hikmet'in vefatının 61'inci yılı dolayısıyla anma töreni düzenledi. Törende Nazım Hikmet'in unutulmaz eserleri seslendirildi, şiir ve sanat dünyasındaki önemine dair anekdotlar paylaşıldı.

03.06.2024 16:02  Güncelleme: 16:11
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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi, dünya şairi Nazım Hikmet'in vefatının 61'inci yılı dolayısıyla anma töreni düzenledi. Büyük ustanın şiirleriyle anıldığı törene katılan Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Aşkın, barışın, emeğin ve yurtseverliğin evrensel sesi olan Nazım Hikmet, bizim için unutulmazlar ve ölümsüzler arasındadır" dedi.

Türkiye'nin en büyük şairlerinden biri olan ve sadece sanatıyla değil, ömrünü adadığı özgürlük ve demokrasi mücadelesiyle de ardında silinmez izler bırakan Nazım Hikmet, Karşıyaka'da törenle anıldı. Karşıyaka Belediyesi tarafından Nazım Hikmet Heykeli önünde düzenlenen törene Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, meclis üyeleri, Karşıyakalı edebiyat insanları ve çok sayıda yurttaş katıldı. Törende Nazım Hikmet'in unutulmaz eserleri seslendirildi, şiir ve sanat dünyasındaki önemine dair anekdotlar paylaşıldı. Ayrıca, geçmiş yıllarda haziran ayı içerisinde hayata veda eden ölümsüz edebiyat ustaları Ahmed Arif, Orhan Kemal ve Ahmet Haşim de saygıyla anıldı.

"Bir ağaç gibi tek ve hür…"

Nazım Hikmet Heykeli'ne kırmızı karanfiller bırakan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Böylesine özel ve ölümsüz değerleri olan bir halk, aydınlık ve güzel günleri mutlaka yeniden yakalayacak ve yarınlarına armağan edecektir. Bu uğurda çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bir ağaç gibi tek ve hür… ve bir orman gibi kardeşçesine yaşamayı mutlaka öğreneceğiz. Kaybettiğimiz değerleri özlem ve saygıyla anıyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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