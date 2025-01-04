Karşıyaka Belediyesi'nden Basketbol Okulları Şenliği

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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi, spor kurslarına devam eden çocuklar ve aileleriyle birlikte "Basketbol Okulları Şenliği" düzenledi. Yaklaşık 700 anne, baba ve çocuk; maçlar, yarışmalar ve oyunlarda birlikte sahaya çıkarak eğlenceli anlar yaşadı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Sporu bir yaşam biçimi olarak görüyor, aktif ve sağlıklı bir toplum için çalışıyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, kursiyer çocukları ve ailelerini 'Basketbol Okulları Şenliği'nde buluşturdu. Muharrem Candaş Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda; anne, baba ve çocuklardan oluşan yaklaşık 700 kişi sahaya çıktı. Gün boyunca gruplar halinde maçlar yapıldı, oyunlar oynandı. Koşu, turnike, şut yarışmaları, toplu ve topsuz kuyruk kapmaca oyunu gibi etkinliklerde keyifli anlar yaşandı. Aynı takımda mücadele ederek hem eğlenen hem de spor yapan aileler, organizasyon için Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'a, Karşıyaka Belediye Spor Kulübü'ne ve Spor İşleri Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Hedef aktif ve sağlıklı yaşam

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Daha aktif ve sağlıklı bir yaşam için sporu destekliyor, her yaşa ve her kesime yönelik etkinlikler düzenliyoruz. Bu anlayışla çok keyifli bir organizasyona imza atarak, çocukları ve ailelerini Basketbol Okulları Şenliği'nde buluşturduk. Tüm katılımcılarımızı tek tek kutluyor, teşekkür ediyorum. Karşıyaka Belediyesi olarak, 7'den 70'e tüm vatandaşlarımız için nitelikli etkinlikler düzenlemeye ve sportif olanaklar yaratmaya devam edeceğiz" diye konuştu.