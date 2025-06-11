Karşıyaka Belediyesi'nden Beyaz Baretli Kadınlar Projesine Destek

(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile 'Beyaz Baretli Kadınlar' projesi kapsamında 'Destekleyen Kuruluş' protokolüne imza attı. Bu iş birliğiyle, kadın inşaat mühendisi adaylarını desteklemek ve toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sunmak için çalışacaklarını söyleyen Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Daha eşit bir toplum ve aydınlık bir gelecek için önemli bir misyon üstlenen bu projeye elimizden gelen katkıyı sunacağız. Eşitlik mücadelemizi birlikte büyüteceğiz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin hem sektörel hem de toplumsal olarak cinsiyet eşitliğini güçlendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla yürüttüğü 'Beyaz Baretli Kadınlar' projesinin destekçisi oldu. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Bengi Atak tarafından yapılan 'Destekleyen Kuruluş' protokolüyle, iki kurum arasındaki iş birliği imza altına alındı. Buna göre Karşıyaka Belediyesi, projeye ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için yapılan çalışmalara tanıtım desteği verecek, ortak farkındalık çalışmaları yürütülecek. İnşaat mühendisliği bölümünde lisans eğitimine devam eden genç kadınlara staj imkanları sunulacak. Proje kapsamındaki öğrencilere yönelik eğitim ve etkinlikler için tesis desteği sağlanacak.

"Eşitlik mücadelesini birlikte büyüteceğiz"

Beyaz Baretli Kadınlar'ı desteklemek ve toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmek için örnek bir iş birliğine imza attıklarını söyleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "2019 yılından bu yana büyüyerek devam eden bu projenin destekçisi olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kadın-erkek eşitsizliğinin sıkça görüldüğü inşaat sektöründe ve toplum genelinde değişim yaratabilmek için tüm imkanlarımızla kadın mühendis adaylarının yanında olacağız. Eşitlik mücadelemizi birlikte büyütecek, birlikte güçleneceğiz. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'ni değerli çalışmaları için kutluyor, iş birlikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Bengi Atak da "Beyaz Baretli Kadınlar projesiyle, inşaat mühendisliği bölümünde okuyan genç kadınların, mesleki donanıma ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı aksiyon alabilecek bilgi birikimine sahip olarak, iş hayatlarına daha özgüvenli şekilde başlamalarını hedefliyoruz. Bu amaç doğrultusunda, inşaat mühendisliği eğitimine devam eden kadın öğrencilere; 'öğrenim bursu', 'mentorlük', 'teknik ve sosyal mühendislik eğitimi' ve 'toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri' ile destek veriyoruz. Karşıyaka Belediyesi'nin katkısı da bu yolda bizler için çok değerli. Desteklerinden dolayı Karşıyaka Belediye Başkanımız Yıldız Ünsal'a teşekkür ediyoruz" dedi.