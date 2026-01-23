Karşıyaka'da Dijital Arşivle Verimlilik Arttı, Gelir İkiye Katlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Karşıyaka'da Dijital Arşivle Verimlilik Arttı, Gelir İkiye Katlandı

Karşıyaka\'da Dijital Arşivle Verimlilik Arttı, Gelir İkiye Katlandı
23.01.2026 10:35  Güncelleme: 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka Belediyesi, dijital arşiv uygulaması sayesinde hizmet süreçlerini hızlandırarak erişilebilirliği artırdı. 2025 yılında dijital sistemle sağlanan gelir 15 milyon TL'yi aştı. Başkan Yıldız Ünsal, şeffaf ve sürdürülebilir belediyecilik vurgusu yaptı.

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, dijital arşiv uygulamasıyla hizmet süreçlerini hızlandırarak vatandaşlar için daha erişilebilir bir yapı oluştururken, hem tasarruf sağladı hem de geliri artırdı. 2025 yılında dijital arşiv sistemi üzerinden sunulan hizmetlerle elde edilen gelir iki katına çıkarak toplam 15 milyonun üzerine ulaştı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Karşıyaka'da dijital, şeffaf ve sürdürülebilir belediyeciliği daha ileriye taşımaya devam edeceğiz" dedi.

Gelişen teknolojiyi çalışmalarına entegre ederek faaliyetlerini sürdüren Karşıyaka Belediyesi, dijital arşiv uygulaması ile hem hizmet kalitesini yükseltti hem de kamu kaynaklarını daha verimli kullanarak önemli bir gelir artışı sağladı. Sistem sayesinde 2025 yılında, bir önceki yıla kıyasla iki katına varan gelir artışı elde edildi.

Hızlı hizmet, çok tasarruf, yüksek verimlilik

Arşiv Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 29 müdürlüğe ait 7 milyon 429 bin 304 adet A4 evrak ile 585 kilometre uzunluğundaki pafta ve proje dijital ortama aktarıldı. Vatandaşlar için daha kolay, hızlı ve kullanışlı hale gelen sistem, talebi artırdı; artan talep de hizmet oranını yükselterek geliri büyüttü. Dijital arşiv altyapısının etkin kullanımıyla 2025 yılında yürütülen eksper hizmetleri kapsamında 2 bin 947 dosya incelendi ve 14 milyon 214 bin 375 TL gelir sağlandı. Karşıyaka Belediyesi Ana Hizmet Binası'ndaki Vatandaş Hizmet Bürosu üzerinden taşınmaz evraklarına yönelik talepler dijital ve fiziksel olarak karşılandı; 3 bin 266 vatandaşa sunulan hizmetler sonucunda 1 milyon 150 bin 877 TL gelir elde edildi. Böylece dijital arşivle bağlantılı hizmetlerden toplam 15 milyon 365 bin 252 TL gelir sağlanmış oldu. Dijital Arşiv sayesinde kağıt, kartuş ve benzeri sarf malzemelerinde önemli ölçüde tasarruf sağlandı; dosya ve belgelerin fiziki taşınmasının sona ermesiyle fosil yakıt tüketimi ve karbon salınımı azaltıldı. Yer tasarrufu ve iş gücünden kazanım, hizmet verimliliğini yükseltirken israfın da önüne geçildi. Belgelerin güvenli biçimde saklanması, hızlı raporlama ve suret hizmetlerinin kolaylaşması kurum içi iş akışlarını güçlendirdi.

"Şeffaf ve sürdürülebilir belediyecilik"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Dijital arşiv uygulamamız sayesinde hem kurum içi iş süreçlerini hızlandırdık hem de vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu evraklara çok daha kolay erişmesini sağladık. Kağıt, zaman ve iş gücünden sağladığımız tasarruf, verimliliği artırırken israfın da önüne geçti. Artan talep ve etkin hizmet modeliyle belediyemizin gelirlerinde önemli bir yükseliş yakaladık. Aynı zamanda çevreyi koruyan, karbon salınımını azaltan bir sistemle geleceğe karşı sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Önümüzdeki süreçte dijital arşiv altyapımızı daha da geliştirerek, Karşıyaka'da hızlı, şeffaf ve sürdürülebilir belediyecilik anlayışını güçlendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Teknoloji, Karşıyaka, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karşıyaka'da Dijital Arşivle Verimlilik Arttı, Gelir İkiye Katlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk bayrağına bir saygısızlık daha Bedeli ödetiliyor Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor
Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı
Batman’da terör propagandası: 1 kişi gözaltına alındı Batman'da terör propagandası: 1 kişi gözaltına alındı
Yener İnce’den Wilfried Singo yalanlaması Yener İnce'den Wilfried Singo yalanlaması
Kuşadası sele teslim Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi Kuşadası sele teslim! Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi
Görüntü Türkiye’den Videoyu izleyenler ’’Bunlar nasıl çocuk’’ demeden edemiyor Görüntü Türkiye'den! Videoyu izleyenler ''Bunlar nasıl çocuk?'' demeden edemiyor

12:21
DEM’lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
11:56
Fenerbahçe’den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
11:49
İstanbul ve Ankara’da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
11:27
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin
11:12
Davos Zirvesi’ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
11:08
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek’ten yeni hamle Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 12:33:29. #7.11#
SON DAKİKA: Karşıyaka'da Dijital Arşivle Verimlilik Arttı, Gelir İkiye Katlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.