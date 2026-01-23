Karşıyaka\'da Dijital Arşivle Verimlilik Arttı, Gelir İkiye Katlandı

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, dijital arşiv uygulamasıyla hizmet süreçlerini hızlandırarak vatandaşlar için daha erişilebilir bir yapı oluştururken, hem tasarruf sağladı hem de geliri artırdı. 2025 yılında dijital arşiv sistemi üzerinden sunulan hizmetlerle elde edilen gelir iki katına çıkarak toplam 15 milyonun üzerine ulaştı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Karşıyaka'da dijital, şeffaf ve sürdürülebilir belediyeciliği daha ileriye taşımaya devam edeceğiz" dedi.

Gelişen teknolojiyi çalışmalarına entegre ederek faaliyetlerini sürdüren Karşıyaka Belediyesi, dijital arşiv uygulaması ile hem hizmet kalitesini yükseltti hem de kamu kaynaklarını daha verimli kullanarak önemli bir gelir artışı sağladı. Sistem sayesinde 2025 yılında, bir önceki yıla kıyasla iki katına varan gelir artışı elde edildi.

Hızlı hizmet, çok tasarruf, yüksek verimlilik

Arşiv Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 29 müdürlüğe ait 7 milyon 429 bin 304 adet A4 evrak ile 585 kilometre uzunluğundaki pafta ve proje dijital ortama aktarıldı. Vatandaşlar için daha kolay, hızlı ve kullanışlı hale gelen sistem, talebi artırdı; artan talep de hizmet oranını yükselterek geliri büyüttü. Dijital arşiv altyapısının etkin kullanımıyla 2025 yılında yürütülen eksper hizmetleri kapsamında 2 bin 947 dosya incelendi ve 14 milyon 214 bin 375 TL gelir sağlandı. Karşıyaka Belediyesi Ana Hizmet Binası'ndaki Vatandaş Hizmet Bürosu üzerinden taşınmaz evraklarına yönelik talepler dijital ve fiziksel olarak karşılandı; 3 bin 266 vatandaşa sunulan hizmetler sonucunda 1 milyon 150 bin 877 TL gelir elde edildi. Böylece dijital arşivle bağlantılı hizmetlerden toplam 15 milyon 365 bin 252 TL gelir sağlanmış oldu. Dijital Arşiv sayesinde kağıt, kartuş ve benzeri sarf malzemelerinde önemli ölçüde tasarruf sağlandı; dosya ve belgelerin fiziki taşınmasının sona ermesiyle fosil yakıt tüketimi ve karbon salınımı azaltıldı. Yer tasarrufu ve iş gücünden kazanım, hizmet verimliliğini yükseltirken israfın da önüne geçildi. Belgelerin güvenli biçimde saklanması, hızlı raporlama ve suret hizmetlerinin kolaylaşması kurum içi iş akışlarını güçlendirdi.

"Şeffaf ve sürdürülebilir belediyecilik"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Dijital arşiv uygulamamız sayesinde hem kurum içi iş süreçlerini hızlandırdık hem de vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu evraklara çok daha kolay erişmesini sağladık. Kağıt, zaman ve iş gücünden sağladığımız tasarruf, verimliliği artırırken israfın da önüne geçti. Artan talep ve etkin hizmet modeliyle belediyemizin gelirlerinde önemli bir yükseliş yakaladık. Aynı zamanda çevreyi koruyan, karbon salınımını azaltan bir sistemle geleceğe karşı sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Önümüzdeki süreçte dijital arşiv altyapımızı daha da geliştirerek, Karşıyaka'da hızlı, şeffaf ve sürdürülebilir belediyecilik anlayışını güçlendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.