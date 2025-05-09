Karşıyaka Belediyesi'nden Kentsel Dönüşüm Mücadelesi

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, uzun yıllardır kentsel dönüşüm için imar planı revizyonu bekleyen Cumhuriyet Mahallesi 3. Etap'a yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi. Açılan davalar nedeniyle süreçlerin uzadığını aktaran Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Plan iptali kararını bir üst mahkemeye taşıdık. Olumsuz bir duruma karşı yeni plan çalışmasını da başlattık. Geçen aylarda 2. Etap'ta kentsel dönüşümün önündeki tüm engelleri kaldırarak 700 vatandaşımıza tapularını dağıtmıştık. Aynı sevinci 3. Etap için de yaşatacağız, kararlıyız" dedi.

Cumhuriyet Mahallesi 1. ve 2. Etap'ta yıllardır süregelen imar sorunlarını çözüme kavuşturan ve kentsel dönüşümün önünü açan Karşıyaka Belediyesi, 3. Etap için de mücadelesini sürdürüyor. 108 hektarlık bölge için hazırlanan imar planına karşı açılan davada 3. İdare Mahkemesi'nin verdiği iptal kararı, Karşıyaka Belediyesi tarafından bir üst mahkemeye taşındı. Sürecin önündeki hukuki engelleri aşmak için çalışan belediye, iptal kararının onanması ihtimaline karşılık yeni imar planı hazırlıklarına da başladı. Bürokratları ile birlikte mahallede bilgilendirme toplantısı düzenleyerek vatandaşlara süreci aktaran ve sorulara yanıt veren Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, çözüm için kararlılıkla mücadeleye devam edeceklerini vurguladı, "Yalnız değilsiniz" mesajı verdi.

"İmar planının iptali kararını bir üst mahkemeye taşıdık"

Başkan Yıldız Ünsal "Karşıyaka Belediyesi olarak, Cumhuriyet Mahallemizin yıllar öncesine dayanan tapu ve imar planı sorunları çözmek, kentsel dönüşümün önünü açıp vatandaşlarımızı sağlıklı ve güvenli konutlara kavuşturabilmek için uzun zamandır mücadele veriyoruz. Bugüne kadar 1. ve 2. Etap için hazırlanan planlar yasal süreçlerini tamamladı ve sorunsuz olarak yürürlüğe girdi. Son olarak geçen kasım ayında, 2. Etap'taki 700 hak sahibinin tapularını imar planı değişikliğine göre yeniden düzenledik ve kendilerine teslim ettik. Vatandaşlarımızı, maddi yük altına girmeden konutlarını yeniletme imkanına kavuşturduk. Ancak 3. Etap için hazırladığımız imar planına karşı açılan dava sonucunda, 3. İdare Mahkemesi tarafından geçen Şubat ayında iptal kararı verildi. Belediye olarak biz de istinaf başvurusu yoluyla, imar planının iptali kararını bir üst mahkemeye taşıdık" diye konuştu.

"Mahallemiz hak ettiğini alacak"

Her ihtimale hazırlıklı olduklarını da vurgulayan Başkan Ünsal, şöyle devam etti:

"İptal kararından dönülmesini ve planımızın yürürlüğe girmesini bekliyoruz. Ancak aksi bir durumda vatandaşlarımızın daha fazla vakit kaybetmemesi adına yeni plan hazırlıklarına da başladık. Çözüm için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Mahallesi hak ettiği sağlıklı, güvenli ve modern bir yerleşim bölgesine dönüşene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."