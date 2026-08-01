Karşıyaka Belediyesi’nden personele "daha sağlıklı çalışma" semineri

(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi, masa başı çalışan personelin fiziksel sağlığını korumak amacıyla çalışanlarına pratik egzersiz semineri verdi. Fizyoterapist Hande Çevikkol'un sunumuyla düzenlenen eğitimde, gün içinde yapılabilecek küçük hareketlerle daha ağrısız ve verimli çalışma koşullarının nasıl oluşturulacağı anlatıldı.

Her yaştan vatandaşı sportif aktivitelerle buluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, yakın zamanda başlattığı ofiste spor egzersizi uygulamasını desteklemek amacıyla eğitim semineri düzenledi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, çalışma saatleri içinde rahatlıkla uygulanabilecek pratik hareketler ve sağlıklı çalışma koşulları ele alındı. Karşıyaka Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen seminer, fizyoterapist Hande Çevikkol tarafından sunuldu.

ÖRNEK VİDEOLAR ÇALIŞANLARLA PAYLAŞILACAK

Belediyenin hizmet birimlerinde görev yapan personelin katıldığı seminerde; insan bedeninin yapısı, uzun süre hareketsiz kalmanın ve masa başı çalışmanın kas-iskelet sistemi üzerinde yarattığı olumsuz etkiler detaylarıyla aktarıldı. Gün içinde uygulanacak küçük ama etkili hareketlerle daha ağrısız, konforlu ve verimli çalışma koşullarının oluşturulabileceği pratik örnekler anlatıldı. İlerleyen süreçte, masa başında yapılabilecek egzersizlerin uygulamasını anlatan rehber videolar hazırlanarak belediye personeliyle paylaşılacak. Böylece çalışanlar, gün içinde kendi kendilerine uygulayabilecekleri pratik hareketlerle hem sağıklarını koruyacak hem de güne çok daha zinde devam edebilecek.

"DAHA VERİMLİ ÇALIŞMA, DAHA YÜKSEK MOTİVASYON"

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Mesai öncesinde başlattığımız ofis egzersizleri uygulamasının ardından, şimdi de bu sürecin bilimsel ve pratik altyapısını çalışanlarımızla buluşturuyoruz. Masa başı çalışmanın getirdiği fiziksel olumsuzlukların önüne geçmek, gün içinde yapacağımız küçük ve etkili hareketlerle mümkün. Çalışma arkadaşlarımızın sağlığı, sunduğumuz hizmetin kalitesini ve verimliliğini doğrudan etkiliyor. Önümüzdeki süreçte paylaşacağımız uygulama videolarıyla da bu zindelik hareketini sürdürülebilir kılacağız. Her bir çalışanımızın güne daha sağlıklı, zinde ve yüksek motivasyonla başlaması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.