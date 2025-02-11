Karşıyaka Belediyesi'nden Sevgililer Günü'nde 'Aşkla Dans Et' Etkinliği

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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 7'den 70'e her yaştan vatandaşı, "Aşkla Dans Et" etkinliğinde buluşturacak. Başkan Yıldız Ünsal, "Sadece sevgilileri değil, sevgiyi paylaşmak ve büyütmek isteyen herkesi etkinliğimize bekliyoruz" dedi.

14 Şubat Sevgililer Günü, Karşıyaka'da coşku dolu bir programla kutlanacak. Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenecek "Aşkla Dans Et" başlıklı etkinlik, sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan ilçeli dans eğitmenleri Hasan Kılınçer ve Ayaz (@dancewithayaz) eşliğinde gerçekleştirilecek.

Sevgililer Günü'nde saat 14.14'te Bostanlı Zühtü Işıl Meydanı'nda başlayacak buluşma, ücretsiz ve herkese açık olacak. Spor ve dansın birleştirici gücünü deneyimleyecek katılımcılar, hep birlikte eğlenceli anlar yaşayacak.

Karşıyaka Belediyesi'nin 3 Şubat'ta Zühtü Işıl Meydanı'nda açtığı Sevgililer Günü Pazarı da 16 Şubat'a kadar devam edecek. Yoğun ilgiyle karşılanan pazarda; el emeği ürünler, dekoratif süslemeler ve çeşitli hediyelik eşyalar, üreticiler tarafından satışa sunuluyor. Ziyaretçiler, kalp tasarımlı dekorlar önünde fotoğraf çektirerek mutlu anlarını ölümsüzleştiriyor. Dans gösterileri ve müzikli etkinlikler ile de renklenen pazar, her gün 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, etkinliklere tüm vatandaşları davet ederek, şunları söyledi:

"14 Şubat, bizler için yalnızca romantik bir anlam taşımıyor; sevgiyi her yönüyle büyütmeyi ifade ediyor. Karşıyaka Belediyesi olarak biz de vatandaşlarımızı zorlu hayat şartlarında bir nebze de olsa gülümsetmek, sevgiyi ve mutluluğu birlikte çoğaltmak için keyifli etkinlikler düzenliyoruz. Sevdikleriyle güzel anılar biriktirmek isteyen herkesi, 'Aşkla Dans Et' buluşmamıza ve 'Sevgililer Günü Pazarı'mıza bekliyoruz."