Karşıyaka Belediyesi'nden Toplu Kısırlaştırma Çalışması

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, can dostların hastalıklardan korunmalarını sağlamak ve kontrolsüz üremeyi önlemek amacıyla mahallelerde toplu kısırlaştırma çalışması yaptı. Belediye ekipleri, gönüllülerin de destekleriyle 4 mahallede 91 sokak kedisini kısırlaştırdı.

Sahipsiz sokak hayvanları için her alanda örnek çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, kısırlaştırma hizmetlerini de yoğun bir programla sürdürüyor. Rutin randevulu kısırlaştırma hizmetlerinin yanı sıra, sokak kedisi popülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde toplu çalışmalar ile etkin çözümler sağlanıyor.

Bu kapsamda Demirköprü, İnönü, İmbatlı ve Şemikler mahallelerinde toplu kısırlaştırma çalışması gerçekleştirildi. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü vatandaşların da desteğiyle gerçekleştirilen çalışmalarda 91 sokak kedisi kısırlaştırılarak yaşam alanlarına geri bırakıldı. Sokak kedisi popülasyonunun fazla olduğu mahalle ve bölgelerde, toplu kısırlaştırma çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Öte yandan şubat ayı boyunca Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından bin 381 muayene, 405 kısırlaştırma ve 81 operasyon gerçekleştirildi. Ayrıca, müdürlüğe iletilen 156 ihbara müdahale edilirken, Çözmer üzerinden gelen 308 ve Cimer üzerinden iletilen 24 talebe geri dönüş sağlandı.

"Sokak kedilerinin sağlığını koruyarak kontrolsüz üremenin önüne geçiyoruz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Karşıyaka Belediyesi olarak kontrolsüz üremenin önüne geçmek, hastalıkları önlemek ve sokakta yaşayan can dostlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mahalle bazlı gerçekleştirdiğimiz toplu kısırlaştırma operasyonlarıyla, sokak kedilerinin sağlığını koruyarak kontrolsüz üremenin önüne geçiyoruz. Çalışmalarımıza katkı sunan sivil toplum kuruluşlarına ve gönüllü vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Can dostlarımıza sahip çıkmaya; Karşıyaka'da her canlının sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşaması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.