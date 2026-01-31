Karşıyaka'da Sağlıklı Yaşama Spor Desteği...

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, yıl boyunca sürdürdüğü ücretsiz sabah sporu etkinlikleriyle her yaştan vatandaşları sağlıklı ve aktif yaşama teşvik ediyor. Uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen aktiviteler, kış döneminde üç ayrı spor salonunda gerçekleştiriliyor.

Karşıyaka Belediyesi, hafta içi her gün üç ayrı noktada düzenlediği sabah aktiviteleriyle vatandaşları sporla buluşturuyor. Karşıyakalıları hareketli yaşama teşvik eden sabah sporları; Muharrem Candaş Spor Salonu, 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu ve Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde uzman antrenörler eşliğinde yapılıyor. Yoga, pilates, tüm vücut egzersizleri ve sabah sporu gibi farklı içeriklerle düzenlenen çalışmalara yoğun katılım sağlanıyor.

"Spor kenti Karşıyaka" hedefi doğrultusunda planlanan aktivitelerle hem fiziksel sağlığın desteklenmesi hem de sosyal etkileşimin artırılması amaçlanıyor. Mevsim koşullarına göre planlanan programlar sayesinde Karşıyakalılar, yılın her döneminde spor yapma olanağı buluyor.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Karşıyaka'da her yaştan vatandaşımızın sağlıklı, aktif ve sosyal bir yaşam sürmesini önemsiyoruz. Bu doğrultuda, nitelikli ve ücretsiz spor olanaklarını yılın her döneminde halkımızla buluşturuyor, aktif yaşam kültürünü yaygınlaştırıyoruz. Tüm Karşıyakalı komşularımı, spor salonlarımızda birlikte hareket etmeye ve sağlıklı yaşamın bir parçası olmaya davet ediyorum" dedi.