Karşıyaka'da Sağlıklı Yaşama Spor Desteği... - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Karşıyaka'da Sağlıklı Yaşama Spor Desteği...

31.01.2026 13:33  Güncelleme: 15:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka Belediyesi, vatandaşları sağlıklı ve aktif yaşamaya teşvik etmek amacıyla yıl boyunca düzenlediği ücretsiz sabah spor etkinlikleriyle dikkat çekiyor. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen aktiviteler kış dönemi boyunca üç farklı spor salonunda yapılmakta.

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, yıl boyunca sürdürdüğü ücretsiz sabah sporu etkinlikleriyle her yaştan vatandaşları sağlıklı ve aktif yaşama teşvik ediyor. Uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen aktiviteler, kış döneminde üç ayrı spor salonunda gerçekleştiriliyor.

Karşıyaka Belediyesi, hafta içi her gün üç ayrı noktada düzenlediği sabah aktiviteleriyle vatandaşları sporla buluşturuyor. Karşıyakalıları hareketli yaşama teşvik eden sabah sporları; Muharrem Candaş Spor Salonu, 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu ve Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde uzman antrenörler eşliğinde yapılıyor. Yoga, pilates, tüm vücut egzersizleri ve sabah sporu gibi farklı içeriklerle düzenlenen çalışmalara yoğun katılım sağlanıyor.

"Spor kenti Karşıyaka" hedefi doğrultusunda planlanan aktivitelerle hem fiziksel sağlığın desteklenmesi hem de sosyal etkileşimin artırılması amaçlanıyor. Mevsim koşullarına göre planlanan programlar sayesinde Karşıyakalılar, yılın her döneminde spor yapma olanağı buluyor.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Karşıyaka'da her yaştan vatandaşımızın sağlıklı, aktif ve sosyal bir yaşam sürmesini önemsiyoruz. Bu doğrultuda, nitelikli ve ücretsiz spor olanaklarını yılın her döneminde halkımızla buluşturuyor, aktif yaşam kültürünü yaygınlaştırıyoruz. Tüm Karşıyakalı komşularımı, spor salonlarımızda birlikte hareket etmeye ve sağlıklı yaşamın bir parçası olmaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Karşıyaka, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karşıyaka'da Sağlıklı Yaşama Spor Desteği... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aleyna Çakır davasında yargılama sürüyor: Duruşma mayıs ayına ertelendi Aleyna Çakır davasında yargılama sürüyor: Duruşma mayıs ayına ertelendi
Antalya’daki cinayet davasında anne ve babadan kritik talep: Yeniden keşif yapılsın Antalya'daki cinayet davasında anne ve babadan kritik talep: Yeniden keşif yapılsın
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını ’terörist’ ilan edecek İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını 'terörist' ilan edecek
26 yıllık ara sona erdi Binlerce kilometre uzaklıktaki caminin halıları Manisa’da dokundu 26 yıllık ara sona erdi! Binlerce kilometre uzaklıktaki caminin halıları Manisa'da dokundu
İsrail’den Lübnan’ın güneyine saldırı 1 kişi hayatını kaybetti İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti
Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü

15:58
Ne forma ne de bilet Minik taraftarın Saran’dan isteği yürek burktu
Ne forma ne de bilet! Minik taraftarın Saran'dan isteği yürek burktu
15:34
İran’da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
İran'da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
15:11
Fenerbahçe 19 yaşındaki yıldızla anlaştı İşte ödenecek rakam
Fenerbahçe 19 yaşındaki yıldızla anlaştı! İşte ödenecek rakam
15:08
İran’ın güneyindeki Bender Abbas’ta patlama Suikast iddiası var
İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ta patlama! Suikast iddiası var
14:57
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
14:19
Operasyonun son dalgasında kimler var Dominik’teki yarışmacıya yakalama kararı
Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 16:24:19. #7.11#
SON DAKİKA: Karşıyaka'da Sağlıklı Yaşama Spor Desteği... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.