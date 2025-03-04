Karşıyaka Belediyesi Ramazan Ayında İftar Sofraları Kuruyor

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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi, ramazan ayının ilk iftar organizasyonunda Cumhuriyet ve İnönü mahallerinde yaşayan vatandaşları bir araya getirdi. Birlik ve beraberlik ruhunun can bulduğu buluşmaya, Belediye Başkanı Yıldız Ünsal da katıldı. Başkan Ünsal "Ay boyunca iftar sofralarını ilçemizin dört bir yanına taşıyacak, ramazanın bereketini paylaşarak büyüteceğiz" dedi.

Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde iftar sofraları kuracak olan Karşıyaka Belediyesi, ilk buluşmayı Cumhuriyet Mahallesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ın da katıldığı iftarda, Cumhuriyet ve İnönü mahallesinde yaşayan yüzlerce vatandaş bir araya geldi. Aynı sofranın etrafında buluşan katılımcılar birlikte oruç açtı, Ramazan'ın bereketini paylaştı. Geleneksel Hacivat Karagöz gösterisi de hem çocuklara hem de büyüklere keyifli anlar yaşattı.

"Aynı sofrayı paylaşmak benim için en büyük mutluluk"

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Başkan Yıldız Ünsal "Ramazan ayı; paylaşımın, sabrın, rahmetin ve bereketin temsilidir. Bu anlamlı günlerde, Karşıyakalı vatandaşlarımızla bir arada olmak, aynı sofrayı paylaşmak benim için en büyük mutluluk. İftarımıza gelen tüm mahalle sakinlerine yürekten teşekkür ediyorum. Hepimizin kalbinden geçen güzel duaların kabul olmasını diliyorum. Ay boyunca ilçemizin dört bir yanında düzenleyeceğimiz iftar buluşmalarına herkesi bekliyorum" diye konuştu.

Karşıyaka Belediyesi'nin iftar programı, 5 Mart Çarşamba akşamı Zübeyde Hanım Mahallesi 100. Yıl Meydanı'nda devam edecek. 6 Mart Perşembe akşamı da Örnekköy ve İmbatlı mahalleleri için Örnekköy Pazar Yeri'nde iftar sofrası kurulacak. 10 Mart Pazartesi Demirköprü Kadın Kooperatifi, 12 Mart Çarşamba Şemikler eski Girne Ortaokulu'nda gerçekleşecek iftar programının devamı, Karşıyaka Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.